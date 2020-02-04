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Ці знаки Зодіаку отримають унікальний шанс до кінця зими 2020

STYLERЖиття    04.02.2020 - 06:33
Ці знаки Зодіаку отримають унікальний шанс до кінця зими 2020
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Астролог назвав знаки Зодіаку, які до кінця зими 2020 опиняться на вершині - детально в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2020 підкаже, для кого із знаків Зодіаку кінець зими принесе неймовірну удачу. Лютий, на думку астролога Павла Глоби, обіцяє людям, народженим під цими сузір'ями, везіння у різних життєвих сферах. Кого чекає успіх - в матеріалі Styler.

Овен

Овнам Павло Глоба радить не гаючи часу брати бика за роги, адже сприятливе розташування планет істотно позначиться на їхньому житті і допоможе подолати будь-які труднощі на своєму шляху. Лютий стане відмінним часом як для роботи, так і для особистих стосунків. Самотні Овни в цьому наповненому атмосферою кохання місяці, можливо, зустрінуть другу половинку.

Телець

Провідною життєвою сферою для Тельців стане фінансова. Саме в ній, на думку Павла Глоби, у Тельців найбільше шансів досягти успіху. Астролог вважає, що кінець зими стане дуже сприятливим для продажу або покупки нерухомості, ремонту або перестановки. Будь-які зміни, на які зважаться Тельці в лютому, підуть їм тільки на користь. А от ближче до кінця місяця Тельцям варто зайнятися амурними справами.

Стрілець

Лютий стане дуже важливим місяцем для Стрільців, зазначає астролог. В житті Стрільців почнеться неймовірно позитивний період, коли можна змінити свою долю. Велике значення у цих метаморфозах зіграють друзі і родичі. Павло Глоба рекомендує прислухатися до думки близьких людей і зайвий раз не сваритися.

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