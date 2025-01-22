Живут на леднике и выгревают яйца на лапах: 5 самых распространенных мифов о пингвинах

Пингвины - одни из самых интересных и узнаваемых птиц на планете, но их часто сопровождают многочисленные мифы. Эти птицы, как и другие экзотические существа, стали объектом ложных представлений об их образе жизни и окраске.

Самые распространенные мифы, а также увлекательные факты о пингвинах рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра в Facebook.

Миф 1. Пингвины живут только в Антарктике

Пингвины часто представляются как жители холодных широт, проживающие среди снегов и ледников. Но на самом деле пингвины обитают во всем Южном полушарии, в том числе и в теплом климате.

Кроме этого, только 5 из 18 видов птиц проживают в Антарктике. Остальных можно встретить вблизи южных берегов Австралии и Африки, на побережьях Южной Америки и в Новой Зеландии.

Более того, галапагосские пингвины живут на Галапагосских островах, возле экватора. Иногда этот вид птиц заплывает в воды Северного полушария.

Миф 2. У пингвина черные перья с двумя желтыми пятнами

Часто пингвинов представляют как больших, "напыщенных" птиц, с блестящей черной спиной и белым брюхом. Кроме этого, другой "обязательной" чертой пингвинов являются желто-оранжевые пятна под шеей и на щеках.

Однако такая окраска характерна только для королевских и императорских пингвинов. Как сообщили ученые, эти виды птиц живут в Антарктике, но не вблизи научной станции.

Императорский пингвин (фото: wikimedia.org)

В то же время окраска других видов пингвинов значительно отличается. Например, субантарктический пингвин, хотя и имеет характерную черную спину и белое брюхо, отличается ярко-оранжевым, почти красным клювом. К тому же вместо желтых пятен на щеках, отличительной чертой антарктического пингвина являются белые брови.

Субантарктический пингвин (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Зато голова пингвина Адели полностью черная, а вот вокруг глаз есть белое обрамление, благодаря чему глаза пингвина кажутся больше.

Пингвин Адели (фото: wikipedia.org)

Антарктический пингвин, которого также называют бородачом, отличается тонкой черной полоской, которая пересекает белый подбородок птицы.

Антарктический пингвин (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Миф 3. Падая на спину, пингвины не могут перевернуться

На самом деле быстрые пингвины прекрасно могут справиться без помощи людей. А миф возник после интервью одного из полярников.

Исследователь пошутил, что пингвины, заглядываясь на самолеты, поднимают голову, падают и не могут подняться. Поэтому биологи должны переворачивать беспомощных животных.

Как рассказали в научном центре, в воде субантарктические пингвины способны разгоняться до 36 км/ч, спасаясь от хищников или охотясь на добычу. А на суше, хотя птицы кажутся хилыми, пингвины скользят на брюшке, помогая себе лапками и крыльями.

Миф 4. Все пингвины спокойные и общительные

Внешний вид пингвинов сформировал представление о ласковости и бесконфликтности этих птиц. Кроме этого, известно, что пингвины организуют "детский сад" для птенцов, присматривая за своими и чужими малышами.

Однако на самом деле пингвины могут быть чрезвычайно агрессивными. По словам полярников, такое поведение приходится на брачный период птиц или же проявляется как защитная реакция в случае опасности. К тому же пингвины иногда ведут себя как ворюги - пытаются вытеснить других представителей своего вида из готовых гнезд.

Миф 5. Все пингвины выгребают птенцов и яйца на лапах

Обычно пингвинов воспринимают как заботливых родителей, которые предотвращают переохлаждение яиц или птенцов, держа их на лапах и закрывая перьями. Такое поведение действительно присуще пингвинам, однако только королевским и императорским.

В то же время антарктические, субантарктические пингвины и пингвины Адели, которые живут недалеко от станции "Академик Вернадский" имеют несколько отличный образ жизни. Они высиживают яйца, сначала построив гнезда из камней. В таких жилищах также живут малыши.