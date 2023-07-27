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Живот готов взорваться. Как быстро облегчить состояние, если вы переели

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Четверг 27 июля 2023 14:02
Живот готов взорваться. Как быстро облегчить состояние, если вы переели Что делать после переедания (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Всем людям свойственно переедать, и это вполне нормально, хотя и чревато неприятными последствиями. Конечно, желудочно-кишечному тракту сложно справиться со сверхурочным количеством пищи, поэтому стоит ему помочь. Это одновременно облегчит и ваше состояние.

Об этом рассказали на сайте Tips and tricks.

Прогуляйтесь

После очень сытного ужина или обеда минимальная двигательная активность пойдет вам на пользу. Но ни в коем случае не нагружайте себя тренировками, упражнениями или бегом. От этого может стать только хуже. 30-минутной прогулки будет вполне достаточно. К тому же она поможет вам избежать изжоги, если вы страдаете ею.

Выпейте травяного чая

Звучит абсурдно, ведь ваш желудок и так полный, но на самом деле некоторые виды чая положительно влияют на работу ЖКТ. Такое действие оказывают чай из корня цикория и без кофеина, а также чай из ромашки. Их эффект заключается в успокоении желудка, что помогает ему лучше переварить пищу.

Понюхайте перечную мяту

Это растение вообще довольно чудодейственно справляется с разными неприятными запахами, например, на кухне во время приготовления пищи. Аромат перечной мяты оказывает расслабляющее действие, помогает пищеварению, лишает ощущения тошноты, часто появляющегося после переедания.

Как прекратить переедать

Соблюдайте несколько советов, которые помогут избавиться от этой привычки:

  • оценивайте, насколько вы голодны
  • не ешьте перед телевизором, ноутбуком или с телефоном
  • старайтесь не делать перекусы между приемами пищи (оптимально 1-2 в день)
  • не ешьте, потому что вам скучно
  • соблюдайте режим питания
  • контролируйте чувство сытости

Раньше мы рассказывали, какие продукты вредно совмещать для желудка.

Читайте также, какие лекарства нельзя принимать на ночь, чтобы не испытывать проблем с пищеварением.

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