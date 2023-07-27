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Живіт ніби вибухне. Що робити, якщо дуже сильно переїли

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Четвер 27 липня 2023 14:02
Живіт ніби вибухне. Що робити, якщо дуже сильно переїли Що робити після переїдання (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Усім людям властиві переїдання, і це цілком нормально, хоча й має неприємні наслідки. Звісно, шлунково-кишковому тракту складно впоратися з понаднормовою кількістю їжі, тому варто йому допомогти. Це водночас полегшить і ваш стан.

Про це розповіли на сайті Tips and tricks.

Прогуляйтеся

Після дуже ситної вечері чи обіду мінімальна рухова активність піде вам на користь. Але в жодному разі не навантажуйте себе тренуваннями, вправами чи бігом. Від цього може стати тільки гірше. 30-хвилинної прогулянки буде цілком достатньо. До того ж вона допоможе вам уникнути печії, якщо ви страждаєте на неї.

Випийте трав'яного чаю

Звучить абсурдно, адже ваш шлунок і так повний, але насправді певні види чаю позитивно впливають на роботу ШКТ. Таку дію мають чай із кореня цикорію та без кофеїну, а також чай із ромашки. Їхній ефект полягає у заспокоєнні шлунка, що й допомагає йому краще перетравити їжу.

Понюхайте перцеву м'яту

Ця рослина взагалі досить чудодійно справляється з різними неприємними запахами, наприклад, на кухні під час приготування їжі. Аромат перцевої м'яти має розслаблювальну дію, допомагає травленню, позбавляє відчуття нудоти, яке часто з'являється після переїдання.

Як припинити переїдати

Тримайте декілька порад, які допоможуть позбутися цієї звички:

  • оцінюйте, наскільки ви голодні
  • не їжте перед телевізором, ноутбуком чи з телефоном
  • намагайтеся не робити перекусів між прийомами їжі (оптимально 1-2 на день)
  • не їжте, тому що вам нудно
  • дотримуйтеся режиму харчування
  • контролюйте відчуття ситості

Раніше ми розповідали, які продукти шкідливо поєднувати для шлунку.

Читайте також, які ліки не можна приймати на ніч, щоб не мати проблем із травленням.

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