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Опасно для желудка. Названы продукты, которые категорически нельзя совмещать

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Среда 19 июля 2023 14:48
Опасно для желудка. Названы продукты, которые категорически нельзя совмещать Какие продукты нельзя совмещать (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль
Эксперт: Вера Курин

Все мы любим вкусно поесть. Однако есть ряд продуктов, которые не сочетаются между собой и если нарушать эту совместимость, то можно перегрузить желудок, таким образом навредив здоровью.

Об этом рассказала нутрициолог Вера Курин в своем Instagram.

Какие продукты нельзя совмещать

Огурец и помидор

По словам нутрициолога, когда помидоры попадают в организм, в желудочно-кишечном тракте образуется кислая среда, а когда попадаются огурцы - образуется щелочная. Подразумевается, что при сочетании таких сред образуется соль, а это вредит почкам.

Йогурт и кислые фрукты

Такое сочетание может ухудшить пищеварение, поскольку сок из кислых фруктов может сворачивать молоко, которое превращает его в тяжелое вещество для слизистой.

Молоко и продукты, богатые белком

"Белковыми" продуктами считаются: мясо, яйца, сыр, рыба и т. д. Пища, содержащая белок, оказывает согревающее действие, а молоко - охлаждающее. Таким образом, они противодействуют друг другу, нарушают пищеварение и образуют токсины.

Картофель и продукты, богатые крахмалом

Как известно, продукты из муки, чипсы, злаковые имеют высокое содержание крахмала. Такая еда с картофелем очень сложно переваривается.

Фрукты и зерновые

Фрукты очень быстро усваиваются организмом, но для переваривания зерновых требуется гораздо больше времени. По сути сами фрукты плохо смешиваются с хоть какой другой едой. Их лучше употреблять отдельно или не менее чем через час после еды. При соединении с другими продуктами возникает брожение и окисление пищи.

Какие продукты можно объединить

Лучше всего сочетаются продукты, на которые организму требуется примерно одинаковое время для усвоения.

Относительно фруктов

По словам нутрициолога, 500 г арбуза переваривается 20 минут, дыни в таком же количестве - 30. Также в течение 30 минут усваиваются апельсин, виноград, грейпфрут - такие продукты прекрасно сочетаются между собой, но не более двух видов и весом до 500 г.

Чуть длиннее, примерно 40 минут перевариваются вишни, яблоки, груши и другие полусладкие фрукты, их можно смешивать между собой, но не более трех видов.

О мясе и птице

Больше времени организму требуется на переваривание свинины - четыре с половиной-пять часов, а говядину и баранины - четыре часа. Цыпленок без кожуры и индейка - примерно два часа. Целое куриное яйцо - 45 минут, только желток - 30.

Молочные продукты

На переваривание обезжиренных молочных продуктов (120-140 г) требуется примерно полтора часа. Для усвоения сыра из цельного молока требуется два часа, а сыров до четырех-пяти часов.

Признаки нарушения пищеварения:

  • урчание в животе, метеоризм
  • тяжесть в животе после еды
  • тошнота
  • изжога
  • горечь во рту
  • потеря аппетита

Раньше мы писали о том, какой фрукт укрепляет иммунитет ничем не хуже цитрусовых.

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