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Клопотенко рассказал, чем бы накормил Путина (видео)

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Четверг 23 февраля 2023 18:11
Клопотенко рассказал, чем бы накормил Путина (видео) Коллаж РБК-Украина: Клопотенко высказался о "последнем ужине" для Путина
Автор: Владимир Костырин

Известный украинский кулинар и телеведущий Евгений Клопотенко дал оценку российской кухне, а также высказался о блюде, которым бы накормил диктатора страны-агрессора Владимира Путина.

Об этом шеф-повар рассказал в интервью в программе "Погляд".

О еде для Путина

Так, на вопрос ведущего, что бы гипотетически Клопотенко включил в last mill меню для Путина в случае, если бы это был последний ужин российского президента перед казнью, кулинарный эксперт без долгих раздумий поделился идеей об отходах пищеварения.

"Я бы туда нас*ал!" - прямо ответил шеф-повар.

Клопотенко рассказал, чем бы накормил Путина (видео)

Евгений Клопотенко высказался о "последнем ужине" для Путина (фото: скриншот с видео)

О "русской кухне"

Что касается российской кухни в целом, Евгений сравнил ее положение с украинским. При этом отметил, что "их идентичность еще в худшем состоянии".

"Они вообще не отстреливают, кто они такие, и их кухня в таком же состоянии - забита и неразвита", - убежден шеф-повар.

Среди факторов, которые привели к этому, Клопотенко выделил постоянные "заимствования" в РФ кулинарных традиций других народностей, не сохраняя чужие и собственные.

"Они пока уничтожали все, они уничтожили и свою", - резюмировал он.

При этом Евгений признался, что не является экспертом по "русской кухне", так как она его совершенно не интересует, давно не входит в рацион и аппетита не вызывает.

Когда ведущий поинтересовался, какое же блюдо в РФ Клопотенко мог бы назвать самым отвратительным, кулинар лаконично заявил: "любое".

"Ну щи - ты бы хотел их есть? Это же даже есть шутка: "Все, что осталось после борща, заливаешь кастрюлю водой и ешь". Или кулебяка?.. Она (российская кухня) для меня вся не существует", - отметил украинский шеф-повар.

Видео: Евгений Клопотенко высказался о "русской кухне" и еде для Путина

Ранее сообщалось, что глава Ростуризма расхваливала пирожки с ядовитыми грибами, называя блюдо "вкусным и необычным".

Напомним, перед этим Клопотенко в интервью раскрыл свое отношение к россиянам и отметил, что каждый народ заслуживает ту власть, которую имеет.

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Владимир Путин Євгеній Клопотенко