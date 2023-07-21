"Живете обычной жизнью и не понимаете". Украинские военные высказались о съемке сериалов за государственные деньги во время войны (видео)

В сети разгорелся скандал вокруг расхода государственных средств на съемки комедийных сериалов. Так, например, на ленту Юрия Горбунова "СМТ Ингулец" было выделено 33 миллиона гривен. Хотя украинцев и пытались убедить, что для 24 серий это небольшие средства, факт расхода такой суммы во время войны все равно возмутил.

Подробнее об инциденте и реакции украинских военных - читайте ниже в материале Styler.

Что предшествовало скандалу

В последнее время на сайте Prozzoro стали появляться результаты многомиллионных тендеров на съемки украинских сериалов. Больше всего шума наделали "Санаторій "Незабудка" с бюджетом в 10 миллионов и "СМТ Інгулець" с бюджетом 33 миллиона гривен.

Бюджет на съемки сериала "СМТ Інгулець" (скриншот: prozorro.gov.ua)

Последняя лента получила больше негативных комментариев от украинцев. Как мы отметили ранее, "СМТ Інгулець" будет снимать компания Юрия Горбунова "Прототип продакшн".

Сам телеведущий объяснил, что ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" ранее объявило конкурс для кинематографистов. По его словам, это важно для поддержки духа и патриотического настроения украинцев.

Горбунов также добавил, что "33 миллиона на 24 серии - это совсем небольшие средства", из-за чего и нарвался на волну хейта в комментариях.

"Почему для нас важно сейчас снимать комедию? С начала войны мы дали сотни концертов для ВСУ. Я знаю, как военные реагируют на анекдоты, веселые истории, как они хотят позитива", - сказал шоумен.

Как отреагировали украинские военные

В сети появилось видео с передовой, где бойцы обсуждают расходы бюджетных средств на создание сериалов и фильмов. Они много иронизируют, называя себя "обычным народом, живущим обычной жизнью".

Один из военных говорит, что лучше бы эти средства выделили на лопаты, потому что имеющиеся уже не в хорошем состоянии. Можем предположить, что парень имел в виду также общее обеспечение армии.

Следующий защитник предстал в образе тех, кто считает, что культура - вне политики. А третий сатирически добавил, что ему очень нравится, как в городах ремонтируют улицы за "сказочные деньги".

Президент высказался по поводу новых сериалов

В традиционном вечернем обращении 20 июля Владимир Зеленский отметил, что не стоит тратить бюджетные средства на подобные проекты.

"Хочу обратиться ко всем представителям местных властей в нашей стране: люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Каждый понимает, о чем идет речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут - сначала победа", - сказал он.

Президент предложил искать внебюджетные деньги от иностранных партнеров, а также попросил Премьер-министра рассмотреть замену министра культуры Александра Ткаченко.

В тот же вечер министр написал заявление о своей отставке.

Александр Ткаченко написал заявление об отставке с должности министра культуры (скриншот: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)

Что касается сериалов, неизвестно, продолжатся ли съемки за государственные средства. Точный ответ мы сможем узнать не менее чем через пол года, если все же увидим новые ленты на своих экранах.