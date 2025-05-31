Финансовая експертка Шепель: Если не можете меньше тратить, нужно больше зарабатывать

Как начать вести финансовый учет и зачем он нужен, как распределять ежемесячный бюджет, как экономить средства и откладывать на небольшие и масштабные цели - читайте в интервью РБК-Украина эксперта по корпоративным и персональным финансам Елены Шепель.

Главное:

Как экономить на финансовую подушку безопасности

Какие главные финансовые ошибки совершают украинцы

Что делать со сбережениями, чтобы не потерять их из-за инфляции

В какой валюте хранить деньги сейчас

Как накопить на собственную пенсию

По состоянию на февраль 2025 года 54% опрошенных украинцев говорили, что совсем не имеют сбережений, 19% - что им хватило бы денег на один месяц, 15% - имеют накопления на два-четыре месяца и 11% - на полгода или больше.

Самая распространенная причина, по которой украинцы не экономят, - недостаточный уровень доходов. Этот вариант ответа выбрали 68% респондентов. Выплате кредита мешает 9% опрошенных, а 6% не контролируют расходы и делают спонтанные покупки. Отсутствие знаний, как откладывать деньги, назвали причиной 3% украинцев.

В интервью РБК-Украина эксперт по корпоративным и персональным финансам Елена Шепель рассказала, как распределять свои доходы и правильно вести их учет, чем полезны и вредны кредитные лимиты на картах, с какой суммы начинать инвестирование и как контролировать импульсивные покупки.

– С чего начать, если ты никогда не следил за своими деньгами? Какой первый шаг?

– Первый шаг скорее идет с мышления, потому что первое, что необходимо сделать, это осознать, что это вообще-то не окей. Затем следующий шаг - это вера в то, что любой человек может справиться. Это навык, который правда можно приобрести, который стоит приобретать.

Потом важно начать считать, как есть сейчас. Прежде чем мы будем что-то менять, надо понять, с чего мы вообще начинаем. И поэтому начать стоит с того, чтобы взять на учет.

Пусть сейчас вас не пугает эта формулировка, потому что взять на учет - это открыть заметку в телефоне или скачать приложение. И всего на один месяц начать вести учет доходов и расходов. Берем все поступления денег, которые к нам приходят, и все расходы, которые мы несем. И вот это - начало. И этого на самом деле уже достаточно. То есть это по сути один месяц внимания своим деньгам, и это роскошное начало.

В дальнейшем можно попробовать вести учет месяц через три, чтобы это не занимало столько времени. Это гораздо лучше, чем не вести учет вообще. То есть месяц ведем, три не ведем.

То есть это такая же регулярность, просто не на всю жизнь, а периодичность меньше, возникает гораздо меньше сопротивления, и человеку легче это сделать.

– Как вы советуете распределять бюджет на месяц? Какие категории формировать? И по какой схеме делать?

– Я не адепт готовых формул. Здесь очень важно, чтобы каждый человек выбирал то, что будет работать именно у него. Это критически важно, поэтому надо понимать, в каких реалиях человек живет.

Кто-то получает доходы, например, наличными, и ему удобнее пользоваться наличными. Кто-то получает все на карту, и нет смысла снимать всю сумму наличными.

То же самое с распределением расходов. Существуют формулы, очень много. Сколько авторов, которые что-то рассказывают о финансовой грамотности, столько и таких формул. Я не могу с этими формулами согласиться. Потому что опять нужно учитывать контекст, в котором живет конкретный человек.

Элементарный пример. Берем людей, которые живут в одном городе, работают в одном отделе в найме, имеют одинаковые доходы, но при этом один человек живет в собственной жизни, а другой арендует жилье. И вроде при одинаковых доходах разные расходы за счет того, что они живут в разных контекстах.

Какой смысл давать готовые формулы и говорить распределяйте 50% на базовые потребности, 30% на удовлетворение и 20% на накопления и сбережения, если в жизни конкретного человека это может просто не совпасть с реальностью?

Поэтому я рекомендую людям, которые начинают изучать финансы грамотность искать свою рабочую формулу. Проще всего, конечно, попросить готовый четкий шаблончик и пытаться его на себя надеть, но стоит искать свое.

Для начала надо один месяц повести свои расходы и понять, сколько денег уходит на разные категории, сколько я трачу на продукты, на аренду, если она есть. Определяем в конце первого месяца, сколько на какую категорию денег уходит, а потом определяем, что мы в этой картине хотим изменить.

Управлять деньгами означает ходить по кругу, который состоит из трех основных элементов - это учет, анализ, когда мы начинаем смотреть что, куда мы тратим, а третья точка в этом круге - это действия направленные на изменение.

– Что делать, если человек хочет уменьшить сумму расходов за месяц, но нет как, иначе ему не хватит?

– Если мы смотрим в объективную правду о расходной части и понимаем, что там некуда оптимизировать, нам важно фокус внимания перевести в доходы.

И это то, чему обычно оказывают больше всего сопротивления, когда я начинаю об этом говорить. Включается такое внутреннее ощущение невозможности влиять на это. Но это только отчасти правда.

Если мы мозгу ставим задачу: "Интересно, а как я могу это изменить?", мозг включится в эту задачу и начнет генерировать идеи. Понимаете? Это как поиск в Google или в чате GPT. Вот как поставим задачу, так и получаем ответ. И поэтому очень важно понимать, что в 90% случаев можно и стоит работать с доходами.

Финансовый рост даже на 10% по отношению к предыдущему месяцу - это классная формула. Это дает психике понимание, что у меня получается.

Елена Шепель: Среди всех схем распределения бюджета стоит найти ту, которая будет лучше всего работать именно для вас (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

– Как собирать средства на непредвиденные обстоятельства или финансовую подушку?

– Обычно финансовую подушку собирают для того, чтобы покрывать непредвиденные расходы, на случай, если что-то происходит с доходами или что-то происходит непредсказуемо.

Существует такая, знаете, книжная формула о том, что нужно с каждого своего дохода откладывать 10% на эти накопления и сбережения. Сначала на финансовую подушку безопасности, а после того, как человек ее сформирует, на капитал.

У меня были клиенты, которые в своих реалиях не могли откладывать 10%, и они начали с пяти. И мы пытались дойти до того, что человек сначала держит фокус внимания не столько на сумме, которую экономит, сколько на том, что вы формируете навык откладывать деньги.

– Нужно ли фиксировать мелкие расходы: кофе, проезд и т. д.?

– Обязательно с восклицательным знаком. Потому что на кофе может быть о-го-го.

Когда я начала вести учет впервые, такой детальный, восемь лет назад, я была поражена двумя категориями. Это расходы на продукты в супермаркете и расходы на кофе.

Это было какое-то невероятное озарение, когда я поняла, что за месяц сумма набегала такая, что я сначала решила, что я ошиблась. И я помню, как я тогда пришла к мужу и сказала: "Хьюстон, нам есть о чем поговорить".

Мы решили не отказываться от вкусного кофе, не понижать уровень жизни. На тот момент мы купили кофемашину, которая под каждую чашку делает помол зерен и делает вкусный кофе. Нам эта кофемашина окупилась за четыре месяца.

Мы меняем только то, что мы хотим изменить. То, что нам не мешает в нашем бюджете, в наших расходах, не трогайте.

– А как насчет глобальных целей: образование детей, квартира, машина? Как экономить на такие цели и вписывать ли их в наши общие сбережения, или это должна быть какая-то отдельная статья?

– Финансовая подушка - это деньги, которые просто лежат на всякий случай. Это сумма которая должна покрывать в среднем шесть месячных обязательных расходов.

Под накопления для любой финансовой цели должен быть отдельный конверт, банка, счет, карта, как угодно можно это организовать и собирать на это отдельно.

Распланировать это, потому что любую финансовую цель можно достичь двумя основными способами. Можно посчитать сколько в месяц вам нужно откладывать, чтобы собрать нужную сумму.

А есть второй путь. Когда я понимаю, что эта цель стоит столько, но я каждый месяц могу откладывать только вот такую сумму. И тогда я считаю, сколько времени мне может понадобиться для того, чтобы этой цели достичь. То есть здесь акценты могут быть по-разному расставлены, но здесь опять каждый выбирает сам под себя.

Самое важное, когда вы начинаете накапливать на амбициозную дорогую финансовую цель, отслеживать прогресс, особенно в начале. В этом случае очень важно быть себе другом.

– Какие главные ошибки украинцев вы видите в накоплениях? Что мы делаем неправильно?

– Первое - это вообще не накапливать. Во-вторых, начинать потом бросить и не вернуться к этому впоследствии. Нормально начать формировать какую-то привычку, а потом в какой-то момент, из ритма выпасть. Но очень важно возвращаться к этому.

И самый большой миф, пожалуй, который я слышала, как раз о том, что буду больше зарабатывать, вот тогда и начну откладывать. Это так не работает. Нужно формировать навык откладывать деньги даже с минимальных доходов и сначала формировать сам навык.

По мере финансового роста расходы могут увеличиваться, но при этом прирост расходов не должен перегнать прирост доходов. Потому что это очень популярная история, когда люди начинают зарабатывать на 5 000 гривен в реалиях города большого больше, а тратить начинают на 10-15 000 больше.

– Как планировать бюджет и как накапливать деньги, если доход не стабилен?

– Нормально, что доходы могут быть нестабильными. При этом мы можем определить некий средний размер дохода. Мы берем доходы за три месяца, добавляем и делим на три. И так по крайней мере ориентировочно понимаем средний свой уровень дохода.

Особенно, когда доходы нестабильные, важно планировать. Потому что вот это ощущение того, что я могу влиять даже на нестабильные доходы и справиться с этим, существенно снижает уровень тревожности.

Прежде чем планировать, нужно понять, а как есть сейчас. Поэтому опять мы возвращаемся к тому, что если человек ничего никогда не учитывал, сначала мы один месяц ведем учет расходов, и смотрим, какие базовые расходы, потом мы добавляем сюда, а что бы хотелось не обязательного, но желаемого. И обязательно отдельной категорией идут накопления, сбережения и накопления на какую-либо финансовую цель.

Имея информацию о том, как есть сейчас, я могу спланировать следующий месяц. У многих людей возникает ступор перед финансовым планированием. Я рекомендую отпустить драму и отнестись к этому спокойнее с подхода: что знаю, то и вношу в план.

Потом, когда месяц закончится и мы соберем информацию о фактических расходах и доходах, мы сможем эти две цифры между собой сравнить и понять, что где-то пошло не так. При этом это "не так" может пойти в разные стороны.

Если доход небольшой и вы не можете откладывать много, фокусируйтесь не на сумме, а на выработке навыка экономить деньги (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

– Что можно делать со своими накоплениями, чтобы их не съела инфляция?

– Сбережения лучше распределить на две категории. Первое - это резервный фонд, финансовая подушка безопасности. Это деньги, которые действительно должны быть в быстром доступе и они должны, условно, "лежать". Человек должен иметь возможность воспользоваться этими деньгами в любой момент, поэтому лучше распределить это на разные валюты, часть - на карте, часть - наличными.

И здесь лучше не использовать депозитные программы, где нельзя снять в любой момент. Существуют некоторые депозиты, когда человек кладет деньги на условиях, что может в любой момент эти деньги достать, и если достает раньше, чем заканчивается договор, то человек просто не получает проценты.

А вторая часть - это деньги, которые уже поверх этой финансовой подушки безопасности. И это уже то, что должно работать по формуле "деньги, которые приносят деньги". Это деньги, которые стоит вкладывать в те инструменты, в которые человек верит.

И здесь опять каждому свое, потому что у каждого своя толерантность к риску.

Кто-то пользуется недвижимостью. Сейчас можно, например, вложить даже 10 000 долларов в гостиничную недвижимость, где порог входа будет гораздо ниже, окупаемость несколько лет и, соответственно, там можно это хотя бы частично спрогнозировать. Это менее рисковый инструмент, чем, те же криптовалюты или ценные бумаги.

– В чем сейчас вы советуете хранить деньги, если говорим о валюте?

– Я советую делать то, во что верит конкретный человек. Потому что кто-то говорит: "Нет, вся экономика мира завязана на долларе. Поэтому не может быть такое, что доллар в какой-то момент просто исчезнет".

Другой клиент приходит ко мне и говорит: "С этой политикой Дональда Трампа и непредсказуемости доллара как валюты, я не хочу с этим иметь дело". И все сбережения, которые были в долларе, человек перевел в фунты стерлингов.

Я подобных прогнозов не даю, но рекомендую исходить из собственных предпочтений людей. Но мы можем держать деньги в разных валютах, и так будет нормально.

– Еще одна важная тема, которая касается сбережений - это пенсия. Какие инструменты мы можем использовать для того, чтобы откладывать на пенсию и когда стоит начинать это делать?

– Стоит начинать это делать ровно в момент, когда человек впервые подумал о пенсии. Это как раз в тему о капитале, где деньги должны делать деньги. Здесь нужно подобрать инструмент конкретно под вас, который поможет приумножать ваши деньги.

Самое простое - это в ценные бумаги в нынешних реалиях, по крайней мере это вот наиболее урегулированный рынок, на мировых биржах. У украинцев есть к этому доступ.

В этом надо лично разобраться. Пожалуйста, не отдавайте ваши деньги в управление никому. Разберитесь в этом самостоятельно, пойдите на какое-то классное обучение по инвестициям, разберитесь один раз, составьте хороший финансовый план, подберите себе инструменты из разных акций, облигаций. Там очень много вариантов, и стоит в этом разобраться.

И потом вы каждый месяц откладываете условно по 50 долларов. Чем в более молодом возрасте человек начинает, тем лучше это срабатывает, потому что больше есть времени на то, чтобы заработал сложный процент, когда деньги начинают делать деньги.

И вот эта история в разрезе 20 лет сыграет вам на пользу так, что вы мало того, что на пассивный доход с этого капитала будете на своей пенсии жить, еще и сам вот этот капитал, который на вас будет работать, детям в наследство передадите.

– Как вы относитесь к кредитным лимитам и вредят ли они в целом нашей финансовой картине?

– Они вредят нашему восприятию денег. Чисто психологически, потому что эта история о том, что мы можем пользоваться чужими деньгами в течение какого-то льготного периода по сути нормализует жизнь в долг.

Если что-то случилось, а срочно нужны деньги на то, что можно действительно решить деньгами, кредитные лимиты могут существенно помочь. Если человек пользуется ими только в льготный период и ничего не платит, это тоже может быть вариацией на тему нормы, если человек делает это не постоянно.

А если человек по этому кругу ходит каждый месяц, это прям тревожный звоночек. Потому что это привычка жить в долг на чужие деньги, и поэтому это вредит восприятию, уводит нас от фокуса внимания на том, чтобы в своих доходах расти.

Конечно, когда есть свои накопления и сбережения, гораздо лучше взять деньги оттуда. Более того - финансовая подушка безопасности для этого и должна быть, для каких-то непредвиденных расходов.

И это гораздо лучше, потому что мы не у кого-то деньги привлекаем и не кому-то не кому-то другому становимся должны, а самим себе, и мы можем потом это вернуть, и у нас гораздо меньше финансовых рисков.

Кредитные лимиты вредят психологическому мышлению и нормализации жизни в долг (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

– С какого капитала мы можем начать инвестировать?

– Все зависит от того, какой инструмент человек будет использовать для инвестирования. Если мы говорим о недвижимости, там порог входа намного выше. Если говорим об инвестициях в ценные бумаги, с 1 000 грн, вложенные в военную облигацию.

На фондовом рынке в Америке украинцы могут спокойно купить акцию достаточно хорошей компании, которая покажет прирост в будущем за 35-50 долларов.

Кто-то верит в рынок земли. Там порог входа намного выше. Поэтому здесь важно подбирать то, что человеку интересно и то, во что человек верит. Важно рассчитывать на тот размер капитала, который у человека есть, но в целом капитал - это от 1 000 грн, то есть от покупки военной облигации.

И это, кстати, самый простой вариант. Это можно сделать делать во многих банках, можно сделать через "Дію" в телефоне. То есть это очень просто, очень понятно.

– Куда вы не советуете инвестировать, есть ли такие источники?

– Я не советую отдавать деньги в управление кому-то. Независимо от того, во что рекомендуют вам вкладываться, но если кто-то говорит: "Дай мне свои деньги проинвестируем и поднимем куш", я не рекомендую это делать, если человек самостоятельно не разобрался.

– Как контролировать себя в плане эмоциональных покупок?

– Я говорю, что их не надо бороть, их нужно возглавить. Импульсивные покупки стоит вывести отдельную статью бюджета и тратить эти деньги на удовольствие вот так в моменте. При этом отслеживать, сколько в течение месяца импульсивно я из этого бюджета уже потратила.

И понимать, что если в какой-то момент я импульсивно буду тратить больше, то деньги из какой-то другой категории я должна буду взять.

Импульсивные покупки должны быть, обязательно. Да, это прям важная история. Просто у каждого они свои. Знаете, кто-то импульсивно может чашку кофе в кафе просто на прогулке заказать, а кто-то может и поездку.

Импульсивные покупки часто люди совершают в ночное время. А почему? Усталость и поиск быстрого дофамина. Люди пытаются успокоиться и добавить удовольствия, а ученые исследовали, что больше всего дофамина мы получаем перед самой покупкой.

Я, в принципе, не против того, чтобы люди покупали, но я рекомендую пользоваться правилом 24 часов. Когда хочется что-то купить импульсивно дороже чашки кофе, можно купить спокойно, но если это что-то такое более стоящее, брать перерыв в 24 часа. Если через 24 часа это желание будет актуально, окей, покупаем.

– А стоит ли себя тогда вознаграждать какими-то затратами?

– Важно отслеживать три основных кита в теме денег - это доходы, расходы и сбережения. Если мы получили большую сумму денег, если мы увеличили наши сбережения, остальное можем спокойно тратить. И вознаграждать себя в том числе через большие расходы.

Очень важно понимать, что по мере роста в доходах нормально, когда растут расходы при условии, если увеличиваются и сбережения. Растет капитал или растут сбережения, тогда все в порядке. Нормально себя вознаграждать, нормально себя баловать и радовать.

– Какие вы можете назвать особенности управления своими деньгами во время кризисных периодов?

– Отложить деньги. На всякий случай сбережения/накопления надо отложить хотя бы на месяц-два, диверсифицировать их в валютах для того, чтобы понимать, что как бы там ни происходило вокруг, первое время у меня есть деньги на то, чтобы адаптироваться к любым обстоятельствам, которые будут.

Вспомните период локдауна. Очень много людей оказались к этому не готовыми в финансовом плане. Не было у людей сбережений и накоплений. И многие мои клиенты потом уже сказали мне, что этот урок их тогда научил.

Они после локдауна начали откладывать деньги и на период 24 февраля 2022 года были финансово более подготовлены, потому что у них уже были какие-то сбережения.

И готовить себя к тому, что человек справится. Это психологическая работа в первую очередь. Можно прям на листе выписать себе ситуации в жизни, когда было сложно, а вы справились, для того, чтобы положить этот фундамент.

Это добавляет внутреннего ощущения опоры на себя, и тогда человек может справиться с чем угодно.