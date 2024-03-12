Во Львове обустроят терапевтический сад для ветеранов. Вот каким он будет
Во Львове обустроят сад восстановления для реабилитации ветеранов и людей с посттравматическим стрессовым расстройством. Зеленая зона будут реализовываться по проекту датского градопланировщика Микаэля Колвилл-Андерсена. Аналогичный терапевтический сад планируется создать и в Киеве.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Львовского городского совета.
При подготовке материала использовали также источник: Rfi.
Что такое терапевтический сад
Терапевтические сады являются распространенным явлением в Дании - там они есть почти в каждом городе. Такие зеленые зоны начали обустраивать там 10-15 лет назад для ветеранов, вернувшихся из Ирака и Афганистана. Они помогают людям с психологическими травмами справиться с их последствиями.
Во Львове сад будет обустроен на базе центра реабилитации Unbroken. В нем будут расти разнообразные деревья и кустарники, а садовые зоны разделят с учетом разных психологических состояний пациентов.
"Для меня большая честь иметь возможность ввести сады восстановления в Украине. Это очень важное решение для ваших нужд. И здесь я чувствую невероятную поддержку. Я хочу создать один-два пилотных проекта, научить профессионалов, архитекторов со всей Украины, как с этим работать. Я просто хочу, чтобы такое было в каждом городе Украины", - рассказал Колвилл-Андерсен.
Вот так будет выглядеть терапевтический сад (фото: Микаэля Колвилл-Андерсен)
В Киеве изменилось место для обустройства сада
Терапевтический сад в Киеве раньше планировали создать на Подоле на участке на Притисско-Никольской улице между домами №1 и №5. Но сейчас план несколько изменили и переместили обустройство зеленой зоны на территорию "ПСИХИАТРИИ" - бывшей Киевской городской психиатрической больницы №1 им. Павлов.
"Это самая большая в Европе психиатрическая больница. И я познакомился с ее директором, он разрешил построить сад на больничной земле", - рассказал Колвилл-Андерсен.
По замыслу градопланировщика, сад должен заработать до июня. Зеленая зона будет поделена на три части, согласно уровню психических травм. Пе-рвая для очень замкнутых людей, которые не могут общаться с людьми и даже выйти на улицу. Вторая - для людей, которые готовы к общению. Третья - для тех, кто готов к полноценной коммуникации.
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