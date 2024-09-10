"Жизнь - вещь непредсказуемая". Слава Каминская воссоединилась с экс-мужем (фото)

Бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская воссоединилась с бывшим мужем, пластическим хирургом Эдгаром. Правда, только для совместного фото с детьми.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Так, экс-супруги вместе с дочерью Лаурой и сыном Леоном устроили фотосессию.

На кадрах Слава и Эдгар позировали на лужайке.

"Можно разойтись с партнером, но нельзя расходиться с детьми. Жизнь - вещь непредсказуемая. Бывает так, что в определенный момент тот, с кем дышали в унисон, созванивались двадцать раз за день и делили одну подушку отдаляется и становится чужим. Это - нормально", - написала певица.

"Можно стать бывшими мужем и женой, но нельзя стать бывшими мамой или папой. Как ребенок, чьи родители разошлись, как никто понимаю, как это бывает больно и сложно", - добавила звезда.

Слава Каминская и Эдгар Каминский с детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Также она отметила, что после развода не настраивала детей против отца.

"Если у вас есть дети, важно не забывать, что у этих детей никогда не будет других родителей. Мама и папа всегда остаются мамой и папой. И не надо забывать об этих важнейших ролях... Искренне не понимаю, что в голове людей, которые начинают делить детей и делать друг другу вред, настраивая детей друг против друга. Это очень эгоистично", - сказала артистка.

Слава Каминская и Эдгар Каминский с детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Напомним, что Слава и Эдгар Камински официально развелись 1 июля 2019 года. Пара поженилась 16 июля 2014 года, в браке у них родилось двое детей. Сам Эдгар позже заявил, что именно он стал инициатором развода.