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Жизнь продолжается: во время массового обстрела в бомбоубежище Калуша родился малыш

Новорожденного малыша назвали Артемом (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Во время массовой ракетной атаки 10 октября в укрытии полового дома в Калуше родился мальчик Артем. Он появился на свет в момент отбоя воздушной тревоги.

Об этом сообщают на Facebook-странице больницы.

Пара Дианы и Николая Кажуков стали родителями прямо во время масштабной воздушной тревоги в бомбоубежище. Их сын Артем родился на свет совершенно здоровым с весом 2600 килограмма.

"С такими людьми мы точно непобедимы!" - убеждены врачи, принимавшие роды.

Диана Кажукова родила в бомбоубежище (фото: Калушский роддом)

"Роды в бомбоубежище во время масштабной тревоги - еще тот квест! Но нас не одолеть! Все будет Украина! Мы обязательно победим!" - пишут акушеры Калушского роддома.

Роды проходили в сверхсложных условиях (фото: Калушский роддом)

"Тревога была длинной. Мы их спустили в бомбоубежище, и они там родили. Николай ее очень поддерживал, он - молодец. Роды у женщины были с самого утра, она тужилась и старалась. И вот, когда прозвучал отбой тревоги, Диана родила", - поделилась с "Суспільним" исполняющая обязанности руководителя медучреждения Леся Григорив.

Раньше мы рассказали, как правильно давать детям жаропонижающие препараты.

Также было и о том, что положить ребенку в тревожный рюкзак, чтобы уменьшить уровень стресса.

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