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Який перекус покласти дитині у тривожний рюкзак: список продуктів

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Україна, Субота 10 вересня 2022 14:00
Який перекус покласти дитині у тривожний рюкзак: список продуктів Що корисного дати дитині на перекус (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

1 вересня діти пішли до школи із тривожними рюкзаками, вміст яких повинен зменшувати рівень стресу в дитини. Серед переліку є поживні снеки.

Styler склав список продуктів, які стануть корисними для дитини та допоможуть підняти настрій у стресовій ситуації.

Темний шоколад

Якісний темний шоколад вважають корисним, адже він знижує рівень кортизолу (гормон стресу) та підвищує рівень дофаміну й серотоніну (гормон радості). Крім того, темний шоколад позитивно впливає на роботу мозку, що неабияк важливо під час навчання.

Однак зауважте, що варто споживати шоколад із вмістом какао не менше 70% і не більше ¼ плитки на день. Поясніть це своїй дитині або самостійно слідкуйте за кількістю з'їденого.

Горіхи та насіння

У стресовій ситуації організм людини виснажується, витрачає більше енергії, а відповідно й вітамінів і мінералів. Саме горіхи й насіння за рахунок великої кількості Омега-3 допомагають заповнити ці прогалини.

Для швидкого зняття стресу покладіть малечі мигдаль, кеш’ю, волоські горіхи або фісташки. А серед насіння функцію швидкого антистресу виконують льон, чіа та гарбузове насіння. Можна також зробити суміш горіхів і насіння, виходячи з уподобань дитини.

Чорниця

Чорниця є багатою на антиоксиданти ягодою. Вона підвищує рівень дофаміну та містить велику кількість вітаміну С, який покращує імунітет. Це також важливий нюанс, адже восени та взимку діти досить часто хворіють.

Банани

Банани містять велику кількість триптофану - гормону, який перетворюється на серотонін - та природних міорелаксантів. Окрім того, банани можуть наситити організм на декілька годин вперед, тож радимо класти їх до рюкзака школяра.

Йогурт

Молочні продукти багаті на кальцій, який допомагає організму в боротьбі зі стресом. Якщо йдеться про йогурт, то надавайте перевагу білому грецькому без наповнювачів. При купівлі перевіряйте наявність "живих активних культур" у складі харчового товару та, звісно ж, його термін придатності.

Раніше ми розповідали, як приготувати поживні домашні батончики з простих і доступних продуктів.

Також радимо ознайомитися із повним переліком того, що має бути в рюкзаку школяра на випадок евакуації.

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Корисні властивості продуктів
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