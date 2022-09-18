Як і коли давати жарознижувальні дітям: лікарка назвала важливі нюанси
Перші осінні холоди провокують застуди та різні ГРВІ, у тому числі й у дітей. І батьки насамперед дають дітям при захворюваннях жарознижувальні препарати, хоча потреба є не завжди.
Як правильно давати дітям жарознижувальні препарати, у якій формі та дозах – розповіла сімейний лікар Лілія Сарахман.
Коли потрібно давати жарознижувальні препарати
Лікар рекомендує батькам спочатку створити відповідні комфортні умови для дитини, а лише після цього приймати рішення щодо прийому ліків. Про які умови йдеться:
Питний режим – пити часто і невеликими порціями. Це може бути вода, теплий чай, компот, узвар, соки чи розчини для оральної регідратації. Немовля можна частіше прикладати до грудей.
Мікроклімат кімнати – чиста, з доступом до свіжого повітря, зволоження (вологість повітря 50-70%), температура повітря +18+20 градусів.
Одяг дитини - легкий, з натуральної тканини, яка добре поглинає піт. Кутати дитину, щоб пропотіла, не потрібно. І переохолоджувати також не варто.
Якщо всі умови були створені, а температура продовжує зростати, можна використовувати препарати.
Зазвичай температуру починають збивати після 38,5 або якщо дитина погано переносить температуру.
У дітей до 3 місяців при лихоманці огляд лікаря до прийому ліків обов'язковий!
Що потрібно знати про ліки
1. Жарознижуючі знімають лише симптоми (температуру, біль)
2. Ліки приймають тільки коли є симптоми, а не курсом.
3. Дозування йде масу тіла, а чи не віком
4. Рідка форма (сироп, суспензія) засвоюється краще та швидше. Не забувайте суспензію добре збовтати.
5. Температура рідкої форми має бути приблизно, як температура тіла людини – 36,6.
6. Свічки при лихоманці є малоефективними. Тому, що відбувається спазм судин на периферії (у шкірі, прямій кишці), супозиторію не всмоктується й ефекту немає. Свічки варто давати тільки тоді, коли є нудота та блювання та сироп дитина не може випити. Або температура піднімається, а попереду ціла ніч.
7. У шкільному віці дітям можна давати пігулки.
8. Ефект оцінюємо лише через 40 хвилин – 1 годину після прийому ліків. Не чекайте на зниження температури через 15-20 хвилин. Зниження температури на 0,5-1 градус – теж результат!
9. Якщо температура зовсім не знизилася і минуло понад 1,5-2 години, то можна дати дозу іншого препарату.
Які препарати для дітей не можна використовувати
- Анальгін
- Димедрол (свічки Анальдім)
- Аспірин
- Но-шпа
- Німесулід
Також лікар назвала препарати, які можна використовувати та в якому дозуванні для дітей.
До речі, раніше ми писали про те, як збити температуру, якщо поряд немає ліків.
А ще розповідали про те, що названо популярні ліки, які не працюють.