8 детей стали сиротами: под Житомиром трагически погибли молодые супруги
В Житомирской области супруги погибли во время поездки на авто. Вероятно, они подорвались на мине. Их 8 детей остались сиротами...
Об этом сообщила полиция Житомирской области на странице в Facebook.
Что известно о трагедии?
Как сообщают правоохранители, событие произошло в Олевской громаде. По предварительной информации, 38-летний мужчина и его 32-летняя жена ехали машиной в село неподалеку.
Внезапно автомобиль оказался на обочине, где произошел взрыв из-за наезда на мину. В результате супруги погибли.
Снимок с места трагедии (фото: facebook.com/zhytomyr.police)
"При осмотре места происшествия специалисты зафиксировали имеющиеся показания взрыва. В рамках начатого по факту гибели людей уголовного производства будут проведены необходимые экспертные исследования для установления всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
Из-за трагического события сиротами остались 8 детей, все несовершеннолетние. Сейчас они под опекой родственников.
Правила безопасности во время военного положения
Несмотря на то, что ВСУ успешно освобождают оккупированные территории, опасность все еще остается в виде враждебных мин и растяжек.
В связи с этим напомним правила безопасности во время военного положения.
- Избегайте посещения бывших военных позиций и оборонных укреплений, грунтовых дорог и обочин с твердым покрытием, остатков военной техники и заброшенных сооружений.
- Не прикасайтесь к подозрительным предметам и не используйте рядом средства радио- и телефонной связи.
- Не ходите в поля, леса, на водоемы и огороды.
- Избегайте развалин и участков, которые еще не разминированы.
Правила безопасности от ГСЧС (фото: t.me/dsns_telegram)
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