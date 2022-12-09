8 дітей стали сиротами: під Житомиром трагічно загинуло молоде подружжя

У Житомирській області подружжя загинуло під час поїздки на авто. Ймовірно, вони підірвалися на міні. Їхні 8 дітей залишилися сиротами...

Про це повідомила поліція Житомирської області на сторінці у Facebook .

Що відомо про трагедію?

Як повідомляють правоохоронці, подія сталась в Олевській громаді. За попередньою інформацією 38-річний чоловік і його 32-річна дружина їхали машиною до села неподалік.

Раптово авто опинилось на узбіччі, де стався вибух через наїзд на міну. Унаслідок цього подружжя загинуло.

Знімок з місця трагедії (фото: facebook.com/zhytomyr.police)

"Під час огляду місця події фахівці зафіксували наявні свідчення вибуху. У рамках розпочатого за фактом загибелі людей кримінального провадження будуть проведені необхідні експертні дослідження для встановлення всіх обставин", - йдеться у повідомленні.

Через трагічну подію сиротами залишились 8 дітей, усі неповнолітні. Нині вони під наглядом родичів.

Правила безпеки під час воєнного стану

Попри те, що ЗСУ успішно звільняють окуповані території, небезпека все ще залишається у вигляді ворожих мін і розтяжок.

У зв'язку з цим нагадаємо правила безпеки під час воєнного стану.

Уникайте відвідувань колишніх військових позицій та оборонних укріплень, ґрунтових доріг і узбіч із твердим покриттям, залишків військової техніки та покинутих споруд.

Не торкайтеся підозрілих предметів і не використовуйте поруч засоби радіо- та телефонного зв'язку.

Не ходіть до полів, лісів, на водойми та городи.

Уникайте руїн і ділянок, які ще не розміновані.

Правила безпеки від ДСНС (фото: t.me/dsns_telegram)