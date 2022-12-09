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8 дітей стали сиротами: під Житомиром трагічно загинуло молоде подружжя

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Житомирська область, П'ятниця 09 грудня 2022 10:59
8 дітей стали сиротами: під Житомиром трагічно загинуло молоде подружжя На Житомирщині сталася трагедія (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У Житомирській області подружжя загинуло під час поїздки на авто. Ймовірно, вони підірвалися на міні. Їхні 8 дітей залишилися сиротами...

Про це повідомила поліція Житомирської області на сторінці у Facebook.

Що відомо про трагедію?

Як повідомляють правоохоронці, подія сталась в Олевській громаді. За попередньою інформацією 38-річний чоловік і його 32-річна дружина їхали машиною до села неподалік.

Раптово авто опинилось на узбіччі, де стався вибух через наїзд на міну. Унаслідок цього подружжя загинуло.

8 дітей стали сиротами: під Житомиром трагічно загинуло молоде подружжя

Знімок з місця трагедії (фото: facebook.com/zhytomyr.police)

"Під час огляду місця події фахівці зафіксували наявні свідчення вибуху. У рамках розпочатого за фактом загибелі людей кримінального провадження будуть проведені необхідні експертні дослідження для встановлення всіх обставин", - йдеться у повідомленні.

Через трагічну подію сиротами залишились 8 дітей, усі неповнолітні. Нині вони під наглядом родичів.

Правила безпеки під час воєнного стану

Попри те, що ЗСУ успішно звільняють окуповані території, небезпека все ще залишається у вигляді ворожих мін і розтяжок.

У зв'язку з цим нагадаємо правила безпеки під час воєнного стану.

  • Уникайте відвідувань колишніх військових позицій та оборонних укріплень, ґрунтових доріг і узбіч із твердим покриттям, залишків військової техніки та покинутих споруд.
  • Не торкайтеся підозрілих предметів і не використовуйте поруч засоби радіо- та телефонного зв'язку.
  • Не ходіть до полів, лісів, на водойми та городи.
  • Уникайте руїн і ділянок, які ще не розміновані.

8 дітей стали сиротами: під Житомиром трагічно загинуло молоде подружжя8 дітей стали сиротами: під Житомиром трагічно загинуло молоде подружжя8 дітей стали сиротами: під Житомиром трагічно загинуло молоде подружжя

Правила безпеки від ДСНС (фото: t.me/dsns_telegram)

Раніше ми розповідали, як користуватися свічками та генераторами, щоб не було пожежі. Радимо ознайомитися з простими правилами!

Дивіться також відео, як поліціянти врятували з-під води столичного рибалку.

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Житомир Вибух