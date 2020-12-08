Під Дніпром пацієнта перевозили в інше місто майже без одягу: чоловік трясся від холоду

Машина швидкої допомоги (фото: РБК-Україна)

У Нікополі пацієнта в одній майці транспортували в інше місто. Інцидент стався в Нікопольській лікарні №1 у понеділок, 7 грудня, близько 14:20.

Волонтер Ігор Радченко, який привіз для малозабезпечених людей в лікарні допомогу, став свідком того, як в автомобіль швидкої допомоги з каталки завантажили майже голого чоловіка пенсійного віку. Про це Він розповів на своєму YouTube-каналі.

За його словами, на чоловікові була тільки одна тоненька майка з рукавами, памперс і домашні капці. При цьому на вулиці температура повітря була мінусовою (-2 або -5 градусів).

"Він був блідий і тремтів від холоду, повністю в шоковому стані й не розумів, що відбувається. На ньому був катетер на руці, і з памперса по землі волочилася система катетера для сечі. Його вивозили з приймального покою лікарні №1 без маски, без супроводу, і це з лікарні, де лікують ковідних хворих", - зазначив волонтер.

Коли Ігор запитав у медсестер, як вони можуть його ось так без одягу перевозити людину, то йому відповіли, щоб він звертався на "гарячу лінію". Щоб чоловік зовсім не замерз його закутали в тоненьке простирадло для операцій.

Літній чоловік назвав себе Миколою Дозорним, і розповів, що він з міста Марганець. При цьому він не знає, чому і куди його перевозять.

Під Дніпром практично голого пацієнта перевозили в інше місто (відео: YouTube)

У коментарях до відео жінка заявила, що вона онука цього чоловіка. Вона зазначила, що у її діда запалення легенів.

"Я дивлюся це відео і у мене серце кров'ю обливається, навіть не через те, що це моя рідна людина, а просто тому що це нелюдяно. Цих лікарів потрібно покарати. Це все не зійде їм з рук", - написала Уляна Сова.

Вона також розповіла, що дідові купили ліків на 7 тисяч гривень від коронавірусу, але йому навіть не дали. Сказали, що ліки ніхто не приносив.

Нагадаємо, у Києві стався кричущий випадок. Чоловіка, який помер природною смертю на вулиці, упакували в пакет і залишили так лежати на лавці біля під'їзду багатоповерхового будинку.

Ми також писали про те, що в Миколаєві всі місця у відділеннях для хворих з коронавірусом вже зайняті, і лікарі сплять на підлозі.