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У Житомирській області та Чорнобильській зоні не змінилася ситуація з пожежами

Новини » Надзвичайні події     20.04.2020 - 11:26
У Житомирській області та Чорнобильській зоні не змінилася ситуація з пожежами
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Рятувальники гасять осередки пожежі

Станом на ранок, 20 квітня, ситуація з пожежами в Житомирській області та Чорнобильській зоні не змінилася. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Відзначається, що в Чорнобильській зоні пожежі гасять на території Корогодського, Луб'янського, Паришівського, Дитятківського і Денисовицького лісництв.

Основні зусилля спрямовані на локалізацію 4 вогнищ пожежі в селах Корогод, Рассоха, Крива Гора, Буряківка і Рудьки. Там спостерігається тління пеньків, залишків деревини та одного торфовища в осередках, пройдених вогнем.

У Житомирській області, де 16 квітня поблизу сіл Рудня і Виступовичі на території Виступовицького лісництва сталося загоряння сухої трави та лісової підстилки, гасять окремі осередки тління трав'яного настилу, пеньків і деревини.

Також зазначається, що радіаційна обстановка по Києву і Київській області в межах норми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чорнобильській зоні чотири осередки загоряння гасять понад 1300 осіб і 292 одиниць техніки.

РБК-Україна також писало, що 5 з 9 осередків пожеж у Житомирській області вже локалізували.

В Чорнобильській зоні чотири осередки вогнища гасять понад 1300 людей Лісові пожежі в Житомирській області стали найбільшими за 24 роки
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