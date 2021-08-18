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"Не страшно, бо я - хлопець": маленький Олексійко розповів, як загубився в Карпатах

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Середа 18 серпня 2021 12:24
"Не страшно, бо я - хлопець": маленький Олексійко розповів, як загубився в Карпатах 6-річний Олексій розповів, як загубився в Карпатах (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

14 серпня, ввечері на Говерлі пропав шестирічний Олексій Стефанців, який пішов у похід разом зі своїми родичами. Через добу рятівникам знайти хлопчика.

Хлопчик розповів "Суспильному" свою історію.

Хлопчика знайшли на горі Велика Космецтка, яка знаходиться на кордоні із Закарпаттям. В обідній час 14 серпня він з батьками піднімався на Говерлу. Зараз він згадав, як тоді все сталося.

Зазначимо, що Олексій всю ніч провів сам у горах.

"Спочатку я дуже швидко біг по зелених мітках. Я біг. Там, де потрібно було повернути праворуч, я повернув праворуч і далі бачив ту мітку. Я собі знайшов тепле місце. Там лежав, спав вночі. На наступний день пішов прямо вперед. Я почув якийсь звук, схожий на татів. А потім побачив, що це якісь хлопці прийшли мене рятувати і просто забрали", - розповів 6-річний хлопчик.

&quot;Не страшно, бо я - хлопець&quot;: маленький Олексійко розповів, як загубився в Карпатах6-річний Олексій Стефанців (фото: suspilne.media)

За його словами, вночі в Карпатах він не боявся, оскільки він хлопчик. Для захисту в горах Олексійко знайшов палицю, схожу на топірець.

"Я побачив на землі таку палицю на "моєму місці". Я хотів її відірвати, відірвав, потім побачив, що вона схожа на двосторонню сокиру. Я її поклав біля себе і відчув, що все нормально. У мене було чим захищатися від вовків, від звірів, які там є", - зазначив хлопчик.

Олексійко зазначив, що протягом доби, відколи загубився, він не хотів ні їсти, ні пити, а планував йти тільки вперед. Хлопчик дав пораду людям, що заблукали, "виживати до кінця".

Як ми писали раніше, у Карпатах знайшли 6-річного хлопчика, який заблукав.

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