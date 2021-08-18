"Не страшно, бо я - хлопець": маленький Олексійко розповів, як загубився в Карпатах

14 серпня, ввечері на Говерлі пропав шестирічний Олексій Стефанців , який пішов у похід разом зі своїми родичами. Через добу рятівникам знайти хлопчика.

Хлопчика знайшли на горі Велика Космецтка, яка знаходиться на кордоні із Закарпаттям. В обідній час 14 серпня він з батьками піднімався на Говерлу. Зараз він згадав, як тоді все сталося.

Зазначимо, що Олексій всю ніч провів сам у горах.

"Спочатку я дуже швидко біг по зелених мітках. Я біг. Там, де потрібно було повернути праворуч, я повернув праворуч і далі бачив ту мітку. Я собі знайшов тепле місце. Там лежав, спав вночі. На наступний день пішов прямо вперед. Я почув якийсь звук, схожий на татів. А потім побачив, що це якісь хлопці прийшли мене рятувати і просто забрали", - розповів 6-річний хлопчик.

6-річний Олексій Стефанців (фото: suspilne.media)

За його словами, вночі в Карпатах він не боявся, оскільки він хлопчик. Для захисту в горах Олексійко знайшов палицю, схожу на топірець.

"Я побачив на землі таку палицю на "моєму місці". Я хотів її відірвати, відірвав, потім побачив, що вона схожа на двосторонню сокиру. Я її поклав біля себе і відчув, що все нормально. У мене було чим захищатися від вовків, від звірів, які там є", - зазначив хлопчик.

Олексійко зазначив, що протягом доби, відколи загубився, він не хотів ні їсти, ні пити, а планував йти тільки вперед. Хлопчик дав пораду людям, що заблукали, "виживати до кінця".