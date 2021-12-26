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У Кіровоградській області двоє дітей провалилися під лід

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Неділя 26 грудня 2021 21:27
У Кіровоградській області двоє дітей провалилися під лід Фото: у Кіровоградській області двоє дітей провалилися під лід (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 26 грудня, в Кіровоградській області двоє дітей провалилися під лід. Вони загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Інцидент стався близько 14: 00 в смт Завалля Голованівського району на річці Південний Буг. Діти провалилися під лід і зникли.

О 15:30 рятувальники знайшли тіло першої дитини, а о 17: 30 - тіло другої.

До пошуків дітей були залучені вісім осіб, з яких троє водолазів, а також три одиниці техніки, в тому числі один човен.

Нагадаємо, у селі Роздольне Херсонської області пропали двоє дітей. Тіло першої дитини співробітники ДСНС вилучили зі ставка.

Крім того, 9 грудня рятувальники шукали тіла подружжя, яке потонули під Житомиром.

Додамо, що у грудні в українських водоймах загинули 31 людина.

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