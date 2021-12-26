У Кіровоградській області двоє дітей провалилися під лід
У неділю, 26 грудня, в Кіровоградській області двоє дітей провалилися під лід. Вони загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Інцидент стався близько 14: 00 в смт Завалля Голованівського району на річці Південний Буг. Діти провалилися під лід і зникли.
О 15:30 рятувальники знайшли тіло першої дитини, а о 17: 30 - тіло другої.
До пошуків дітей були залучені вісім осіб, з яких троє водолазів, а також три одиниці техніки, в тому числі один човен.
Нагадаємо, у селі Роздольне Херсонської області пропали двоє дітей. Тіло першої дитини співробітники ДСНС вилучили зі ставка.
Крім того, 9 грудня рятувальники шукали тіла подружжя, яке потонули під Житомиром.
Додамо, що у грудні в українських водоймах загинули 31 людина.