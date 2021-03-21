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Під Житомиром пам'ятник загиблим солдатам нагадав Путіна: розгорається скандал

Новость на русском → Житомирська область, Неділя 21 березня 2021 15:28
Під Житомиром пам'ятник загиблим солдатам нагадав Путіна: розгорається скандал Пам'ятник загиблим солдатам на Житомирщині схожий на Путіна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У Житомирській області в селі Дідковичі пам'ятник загиблим солдатам порівняли з російським президентом Володимиром Путіним. Але це не єдиний недолік пам'ятника.

Фотографією монумента поділилися в Facebook-співтоваристві "Коростенський укріпрайон (УР№5)".

Як повідомляється, пам'ятник далеко не новий.

"Подвиг солдата, увічнений в дереві. Село Дідковичі, Коростенський район, наші дні", – підписав фотографію автор повідомлення.

Під Житомиром пам'ятник загиблим солдатам нагадав Путіна: розгорається скандал

Пам'ятник загиблим солдатам у Дідковичах (фото: facebook.com/ Коростенський укріпрайон (УР№5))

У коментарях до публікації користувачі обурилися через схожість солдата з президентом країни-агресора, яка вже сьомий рік воює проти України на Донбасі. Крім того, коментатори в цілому не задоволені пам'ятником незалежно від його схожості з Путіним.

Що пишуть користувачі мережі:

  • Це ганьба.
  • Поставили б краще простий хрест.
  • Так ось як виглядали фігури з острова Пасхи.
  • Постмодернізм або кіч.
  • Знущання з полеглих, інакше це не назвати.
  • Мені одному здається, що на царя російського схожий?
  • Вова Путін, копія.

Під Житомиром пам'ятник загиблим солдатам нагадав Путіна: розгорається скандал

Під Житомиром пам'ятник загиблим солдатам нагадав Путіна: розгорається скандал

Скріншоти (facebook.com/ Коростенський укріпрайон (УР№5))

Раніше в кафе Чернігова розгорівся патріотичний скандал через прапор. Власники закладу, ветерани АТО, відмовилися обслуговувати відвідувачку, яка висловила своє невдоволення червоно-чорним прапором на одній з полиць в закладі.

До цього депутат з Миколаєва привітав українців фото Путіна.

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Новини України Життя Володимир Путін скандал памятник
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