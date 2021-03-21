Під Житомиром пам'ятник загиблим солдатам нагадав Путіна: розгорається скандал
У Житомирській області в селі Дідковичі пам'ятник загиблим солдатам порівняли з російським президентом Володимиром Путіним. Але це не єдиний недолік пам'ятника.
Фотографією монумента поділилися в Facebook-співтоваристві "Коростенський укріпрайон (УР№5)".
Як повідомляється, пам'ятник далеко не новий.
"Подвиг солдата, увічнений в дереві. Село Дідковичі, Коростенський район, наші дні", – підписав фотографію автор повідомлення.
Пам'ятник загиблим солдатам у Дідковичах (фото: facebook.com/ Коростенський укріпрайон (УР№5))
У коментарях до публікації користувачі обурилися через схожість солдата з президентом країни-агресора, яка вже сьомий рік воює проти України на Донбасі. Крім того, коментатори в цілому не задоволені пам'ятником незалежно від його схожості з Путіним.
Що пишуть користувачі мережі:
- Це ганьба.
- Поставили б краще простий хрест.
- Так ось як виглядали фігури з острова Пасхи.
- Постмодернізм або кіч.
- Знущання з полеглих, інакше це не назвати.
- Мені одному здається, що на царя російського схожий?
- Вова Путін, копія.
Скріншоти (facebook.com/ Коростенський укріпрайон (УР№5))
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