ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Житомиром памятник погибшим солдатам напомнил Путина: разгорается скандал

Новина українською → Житомирская область, Воскресенье 21 марта 2021 15:28
Под Житомиром памятник погибшим солдатам напомнил Путина: разгорается скандал Памятник погибшим солдатам на Житомирщине похож на Путина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В Житомирской области в селе Дедковичи памятник погибшим солдатам сравнили с российским президентом Владимиром Путиным. Но это не единственный недостаток памятника.

Фотографией монумента поделились в Facebook-сообществе "Коростенский укрепрайон (УР№5)".

Как сообщается, памятник далеко не новый.

"Подвиг солдата, увековеченный в дереве. Село Дедковичи, Коростенский район, наши дни", – подписал фотографию автор сообщения.

Под Житомиром памятник погибшим солдатам напомнил Путина: разгорается скандал

Памятник погибшим солдатам в Дедковичах (фото: facebook.com/ Коростенский укрепрайон (УР№5))

В комментариях к публикации пользователи возмутились из-за сходства солдата с президентом страны-агрессора, которая уже седьмой год воюет против Украины на Донбассе. Кроме того, комментаторы в целом не довольны памятником вне зависимости от его сходства с Путиным.

Что пишут пользователи сети:

  • Это позор.
  • Поставили бы лучше простой крест.
  • Так вот как выглядели фигуры с острова Пасхи.
  • Постмодернизм или кич.
  • Издевательство над павшими, по-другому это не назвать.
  • Мне одному кажется, что на царька российского похож?
  • Вова Путин, копия.

Под Житомиром памятник погибшим солдатам напомнил Путина: разгорается скандал

Под Житомиром памятник погибшим солдатам напомнил Путина: разгорается скандал

Скриншоты (facebook.com/ Коростенский укрепрайон (УР№5))

Ранее в кафе Чернигова разгорелся патриотический скандал из-за флага. Владельцы заведения, ветераны АТО, отказались обслуживать посетительницу, которая выразила свое недовольство красно-черным флагом на одной из полок в заведении.

До этого депутат из Николаева поздравил украинцев фото Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Владимир Путин скандал памятник
LITE
21 марта не беритесь за серьезные дела: что можно и нельзя делать в Весенний солнцеворот
21 марта не беритесь за серьезные дела: что можно и нельзя делать в Весенний солнцеворот