Прапор в кафе розлютив жительку Чернігова: і це на сьомому році війни

У кафе Чернігова розгорівся патріотичний скандал (Колаж РБК-Україна)

У кафе в Чернігові розгорівся патріотичний скандал через прапор. Власники закладу, ветерани АТО, відмовилися обслуговувати відвідувачку, яка висловила своє невдоволення червоно-чорним прапором на одній з полиць в закладі.

Деталі повідомив волонтер Річард Горда на своїй сторінці в Facebook. Він опублікував відео з кафе "Права кава", де власниця закладу Катерина Число розповіла суть конфлікту з відвідувачкою.

За її словами, в кафе зайшла жінка і побачила на одній з полиць червоно-чорний прапор. Вона почала розпитувати: "А що це? А навіщо це? Червоно-чорний прапор, прости господи!"

Дівчина спочатку спробувала пояснити клієнтці, що прапор потрібен для того, "щоб люди не забували, що у нас в країні війна" і додала, що власники кафе – військові, ветерани АТО.

У відповідь на це відвідувачка відповіла: "Це ви мені, військовій, будете розповідати?"

Після цього жінку ввічливо попросили піти та відмовили в обслуговуванні. На прощання вона сказала, що їй і так неприємно знаходиться в кафе. На що власниця кафе сказала, що їй неприємно обслуговувати сепаратистів.

"І це на сьомому році війни, тобто сепаратисти вже настільки оборзели, що просто приходять і вказують нам, що ми не повинні бути українцями", - обурилася власниця кафе Катерина Число.

В кафе Чернігова розгорівся скандал через патріотичний прапор

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