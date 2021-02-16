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Під Житомиром медики не змогли дістатись до хворої дівчини: в лікарню її везли на возі

Новость на русском → Вівторок 16 лютого 2021 10:33
Під Житомиром медики не змогли дістатись до хворої дівчини: в лікарню її везли на возі Під Житомиром сніг заблокував дорогу швидкої допомоги (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Житомирській області хвору дівчину везли в лікарню на возі, запряженому кіньми. Справа в тому, що медики не змогли дістатися до пацієнтки через засніжену дорогу.

Про це повідомляє ДСНС Житомирської області.

14 лютого дівчині в селі Зелениця стало погано, але карета швидкої допомоги застрягла в снігових заметах в селі Хотиж Барашевської ЗТВ.

"По прибуттю до місця, де вимушено зупинилася "швидка", рятувальники забрали лікаря в пожежний автомобіль і продовжили рух. За кілька сотень метрів стало зрозуміло, що спецавтомобіль теж не зможе далі їхати до села через сильні замети і ущільнений сніговий покрив", - розповіли про ситуацію в ДСНС.

Лікар з бригадою швидкої вирушили до хворої пішки.

Після огляду дівчини прийняли рішення відвезти пацієнтку в районну лікарню. Допомогли в цьому місцеві жителі. Вони організували воза з кіньми і хвору доставили до пожежної автоцистерни.

Під Житомиром медики не змогли дістатись до хворої дівчини: в лікарню її везли на возіПід Житомиром медики не змогли дістатись до хворої дівчини: в лікарню її везли на возіПід Житомиром дівчину везли в лікарню на возі (фото: zt.dsns.gov.ua)

Потім рятувальники везли пацієнтку на спецтехніці, а потім на ношах – до автомобіля швидкої допомоги, який вивільнили зі снігового замету. Після цього медики змогли вже доставити дівчину в медустанову.

Як ми раніше писали, українські блогери застрягли на засніженій дорозі під Тернополем.

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