Під Житомиром медики не змогли дістатись до хворої дівчини: в лікарню її везли на возі

В Житомирській області хвору дівчину везли в лікарню на возі, запряженому кіньми. Справа в тому, що медики не змогли дістатися до пацієнтки через засніжену дорогу.

14 лютого дівчині в селі Зелениця стало погано, але карета швидкої допомоги застрягла в снігових заметах в селі Хотиж Барашевської ЗТВ.

"По прибуттю до місця, де вимушено зупинилася "швидка", рятувальники забрали лікаря в пожежний автомобіль і продовжили рух. За кілька сотень метрів стало зрозуміло, що спецавтомобіль теж не зможе далі їхати до села через сильні замети і ущільнений сніговий покрив", - розповіли про ситуацію в ДСНС.

Лікар з бригадою швидкої вирушили до хворої пішки.

Після огляду дівчини прийняли рішення відвезти пацієнтку в районну лікарню. Допомогли в цьому місцеві жителі. Вони організували воза з кіньми і хвору доставили до пожежної автоцистерни.

Під Житомиром дівчину везли в лікарню на возі (фото: zt.dsns.gov.ua)

Потім рятувальники везли пацієнтку на спецтехніці, а потім на ношах – до автомобіля швидкої допомоги, який вивільнили зі снігового замету. Після цього медики змогли вже доставити дівчину в медустанову.