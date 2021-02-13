Українські блогери застрягли на засніженій дорозі під Тернополем: служба порятунку відмовилася допомагати

У Тернопільській області 13 лютого о 14.00 на засніженій дорозі, по якій неможливо проїхати, застрягли чотири відомих українських блогери. Коли вони зателефонували до служби порятунку 101, їм відмовили у допомозі. У ДСНС відповіли, що "люди самі винуваті".

В автомобілі у сніговій засідці виявилися Надін Медведчук, Уля Станіславська, Андрій Хветкевич і Євген Ковтуненко. Машину, в якій перебували відомі українці, знесло з траси й засипало снігом. Сама дорога повністю виявилася заметена сніговими опадами. Після цього блогери зателефонували за номером "101" (Служба порятунку).

Як виявилося, допомогу служба ДСНС надавати не збирається. У відомстві поцікавилися, чи немає в машині вагітних або дітей. Якщо немає, "у них є речі важливіші, ніж займатися порятунком зі снігової пастки людей".

"Нам сказали, що це наша особиста проблема", - розповів Євген Ковтуненко.

Блогери в розпачі навіть пропонували гроші рятувальникам, але ті все одно відмовили в допомозі й кинули людей напризволяще.

Обігрів в авто відключився, люди просиділи в холодній машині 3,5 години. В надії на порятунок українці на дорозі зупиняли водіїв авто і просили про допомогу. Один з місцевих жителів, який їхав з Вишгородка, погодився і знайшов трактор, щоб витягнути машину зі снігу. Перший трактор не впорався із завданням, але спроби другого увінчалися успіхом і люди були врятовані. За словами блогерів, на дорозі були ще кілька машин, які опинилися в такій же ситуації.

"У підсумку приїхав трактор, який і допоміг витягнути нас. Ми пропонували водіям винагороду, але вони відмовлялися, сказали, дайте лише на солярку", - розповів Андрій Хветкевич.

Зараз українці знаходяться біля Вишгородка, вони перебувають у повному шоці від ситуації.

Українським блогерам відмовили в допомозі рятувальники

Українським блогерам служба порятунку відмовила в допомозі