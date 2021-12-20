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В Україні триває "ялинкопад": де встигли впасти новорічні красуні

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Понеділок 20 грудня 2021 12:46
В Україні триває "ялинкопад": де встигли впасти новорічні красуні В Україні падають новорічні ялинки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні почали встановлювати новорічні ялинки, але не всі дерева порадують жителів міст. Деякі новорічні красуні почали падати через короткий час після їх установки.

Читайте в нашому матеріалі, де саме падали символи Нового року, і як це відбувалося.

Ялинка ледь не вбила чоловіка під Житомиром

Перша новорічна красуня, яка не витримала, стала ялинка в Романові. Вона позбавила світла жителів двох сіл і мало не вбила батька 12 дітей.

Спочатку святкове дерево при транспортуванні обірвало дроти і позбавило два села світла та інтернету, а потім зламалося, коли на верхівці знаходився арборист - багатодітний батько. Ялинка ледь не поховала живцем чоловіка.

В Україні триває &quot;ялинкопад&quot;: де встигли впасти новорічні красуніВ Україні триває &quot;ялинкопад&quot;: де встигли впасти новорічні красуніУ Романові новорічна ялинка зламалася при установці, і впала разом з чоловіком-робітником (фото: tvijromaniv.in.ua)

Вітер в Маріуполі

А ось новорічна ялинка в Маріуполі не витримала сильного вітру в місті і впала на землю. На щастя, ніхто не постраждав. Відзначається, що всі інші святкові локації біля драматичного театру продовжують працювати: ярмарок, ковзанка і резиденція Святого Миколая.

Вітер у Сумській області також не дав людям насолодитися виглядом новорічної ялинки. У Лебедині лісова красуня звалилася на землю через сильні пориви вітру.

За словами міського голови Лебедина Олександра Бакликова, ніхто не постраждав.

"Сильний вітер. Хоча стояла вона на розтяжках, але вони лопнули, і дерево впало. Не витримала і основа. Її вивернуло з корінням. Нинішня ялинка має висоту 20 метрів, вона десь на 5 метрів вище звичайного", - сказав мер, пише 0642.

Відзначається, що частково пошкодилися прикраси й гірлянди – з того боку, на яку впала ялинка.

В Україні триває &quot;ялинкопад&quot;: де встигли впасти новорічні красуніУ Лебедині впала ялинка (фото: 0542.ua)

Ялинкопад в Рівному

Вітер став причиною падіння ялинки і в Рівненській області. Так, в селищі Квасилів сильний вітер зламав ялинку, яка була встановлена в центрі населеного пункту для святкування різдвяно-новорічних свят.

Трохи пізніше комунальникам вдалося повернути ялинку на місце і вона знову засяяла вогнями.

В Україні триває &quot;ялинкопад&quot;: де встигли впасти новорічні красуніВ Україні триває &quot;ялинкопад&quot;: де встигли впасти новорічні красуніПід Рівним вітер повалив ялинку на землю (фото: КП Рівненський трест зеленого господарства)

В якому місті найдорожча ялинка

Цього року Дніпро став містом-рекордсменом за вартістю прикраси ялинки, обігнавши Київ. Тут на красу міста виділили 62 млн гривень.

У столиці прикраса новорічної красуні вилилося в 27 млн гривень, правда, тільки 5 з них - бюджетні. Решту дали спонсори.

На третьому місце знаходиться Харків. На прикрасу міста там витратили 10 млн гривень.

Як ми раніше писали, головна ялинка України запалила вогні.

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