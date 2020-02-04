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У Житомирі в кареті "швидкої" помер пацієнт: машина розвалювалася на ходу

STYLERЖиття    04.02.2020 - 11:50
У Житомирі в кареті "швидкої" помер пацієнт: машина розвалювалася на ходу
У Києві швидкої допомоги помер пацієнт (фото: РБК-Україна)

В Житомирі швидка не довезла хворого 100 метрів до лікарні

У Житомирі у швидкій допомозі помер пацієнт. Машина не довезла чоловіка до лікарні 100 метрів. Пацієнта везли в старенькому Уазі прямо на холодній підлозі. Автомобіль в дорозі заглох і зупинився. Поки водій намагався його полагодити, чоловіку стало гірше і він помер прямо в кареті "швидкої". Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Медсестра, яка супроводжувала хворого, не спромоглася викликати ще одну машину швидкої допомоги. При цьому в салоні перебувало вісім осіб. Пацієнта, який не міг сам ходити, поклали просто на підлогу і 40 кілометрів його підкидало на нерівній дорозі.

Медики кажуть, що їх машина тільки для транспортування, обладнання для реанімації в ньому немає.

Щоб з'ясувати, хто винен, у лікарні провели термінову нараду, і встановили, що чоловік загинув внаслідок "неправильного алгоритму дій за викликом швидкої".

Дочка померлого чоловіка звинувачує лікарів у смерті батька. Зараз вирішується питання про те, хто винен у смерті чоловіка і, як не допустити подібних випадків.

У Житомирі швидкої допомоги помер чоловік (ТСН)

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