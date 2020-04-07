В Житомирі грубо порушують карантин: працюють ринки і причащають людей в церкві

Карантин в Україні через коронавірус посилили з 6 квітня, за його правилами забороняються зібрання людей більше двох осіб, а також припиняється будь-яка робота ринків. Але у Житомирі люди вирішили обійти ці правила і жити своїм колишнім життям. Так, в мережі з'явилося відео, на якому показано стовпотворіння біля Житнього ринку в місті. Про цей факт на своїй сторінці у Facebook повідомила Ірина Коцюба.

За словами жінки, поліція на збори не реагує, а просто проїжджає повз.

"Говорите, карантин? 6 квітня жорсткі умови перебування в місті? А ось Житній ринок сьогодні. Я все розумію, що краще матусь або компанії по 3 людини штрафувати або одного плавця, а от збори ніхто не забороняв. Поліція Житомирської області, чому вас тут немає, хоча патруль проїжджав повз", - запитала жінка.

Збори біля ринку в Житомирі (Facebook)

Обійти заборону зібрання людей більше двох вирішили і в одній з церков Житомира. Так, біля Спасо-Преображенського собору 7 квітня, вранці, були помічені близько 60 людей. Вони прийшли на причастя, на вулиці обряд проводив священик.

"У церкві людей голосно просять тримати дистанцію два метри один від одного і обов'язково надягати маски. Також після причастя треба швидко йти, не затримуватися. На місці є екіпажі патрульної поліції", - розповів журналіст Житомир.info з місця події.

Наголошується, що поліція в курсі, що відбувається і зробила церкві зауваження.

У Житомирі біля церкви причащали людей (фото: zhitomir.info)

Як ми раніше писали, на Великдень богослужіння не скасують і будуть транслювати в прямому ефірі.