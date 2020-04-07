В Житомире грубо нарушают карантин: работают рынки и причащают людей в церкви

Карантин в Украине из-за коронавируса усилили с 6 апреля, по его правилам запрещаются собрания людей больше двух человек, а также пресекается любая работа рынков. Но в Житомире люди решили эти правила обойти и жить своей прежней жизнью. Так, в сети появилось видео, на котором показано столпотворение возле Житнего рынка в городе. Об этом факте на своей странице в Facebook сообщила Ирина Коцюба.

По словам женщины, полиция на собрание не реагирует, а просто проезжает мимо.

"Говорите,карантин? 6 апреля жесткие условия пребывания в городе? А вот Житний рынок сегодня. Я все понимаю, что лучше мамочек или компании по 3 человека штрафовать или одного пловца, а вот собрание никто не запрещал. Полиция Житомирской области, почему вас здесь нет, хотя патруль проезжал мимо", - спросила женщина.

Собрание возле рынка в Житомире (Facebook)

Обойти запрет собрания людей больше двух решили и в одной из церквей Житомира. Так, возле Спасо-Преображенского собора 7 апреля, утром, были замечены около 60 людей. Они пришли на причастие, на улице обряд проводил священник.

"У церкви людей громко просят держать дистанцию ​​два метра друг от друга и обязательно надевать маски. Также после причастия нужно быстро идти, не задерживаться. На месте есть экипажи патрульной полиции", - рассказал журналист Житомир.info с места происшествия.

Отмечается, что полиция в курсе происходящего и сделала церкви замечание.

В Житомире возле церкви причащали людей (фото: zhitomir.info)

Как мы ранее писали, на Пасху богослужения не отменят и будут транслировать в прямом эфире.