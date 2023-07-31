Семьям с детьми начали выдавать новую помощь: как ее получить

Семьи с детьми, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях из-за войны, могут получить гуманитарную помощь. Благотворительный фонд "Мама плюс Я" открыл прием заявок.

О том, как получить помощь, читайте в материале ниже.

Кто может получить гуманитарную помощь

Гуманитарную помощь оказывают семьям, которые находятся в Днепре и имеют младенцев младше 5 месяцев. Помощь оказывается в виде детских смесей №1 марки Bebiko или Milupa.

Важным условием фонда является то, что украинцы должны сами забрать помощь, а после ее получения нужно обязательно предоставить фотоотчет.

Как подать заявку на помощь

Для этого нужно заполнить и отправить Google форму по ссылке.

Укажите следующую информацию:

e-mail

ФИО заявителя

индивидуальный налоговый номер

номер телефона

ссылку на вашу страницу в социальных сетях (Facebook, Instagram)

название населенного пункта, где вы находитесь

адрес зарегистрированного места жительства

прикрепите фото вашего паспорта и зарегистрированного места жительства

загрузите фото индивидуального налогового номера

добавьте фото свидетельства о рождении ребенка

Заявки обрабатывают около месяца. После обработки анкеты работники фонда свяжутся с заявителем для уточнения условий оказания помощи.

Контактные данные телефон фонда: +38 (068) 261 22 80 / +38 (050) 257 25 25 e-mail: fondmamaplusme@gmail.com.

Семьи с детьми могут получить помощь (фото: Благотворительный фонд "Мама плюс Я")