Семьям с детьми начали выдавать новую помощь: как ее получить
Семьи с детьми, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях из-за войны, могут получить гуманитарную помощь. Благотворительный фонд "Мама плюс Я" открыл прием заявок.
О том, как получить помощь, читайте в материале ниже.
Кто может получить гуманитарную помощь
Гуманитарную помощь оказывают семьям, которые находятся в Днепре и имеют младенцев младше 5 месяцев. Помощь оказывается в виде детских смесей №1 марки Bebiko или Milupa.
Важным условием фонда является то, что украинцы должны сами забрать помощь, а после ее получения нужно обязательно предоставить фотоотчет.
Как подать заявку на помощь
Для этого нужно заполнить и отправить Google форму по ссылке.
Укажите следующую информацию:
- ФИО заявителя
- индивидуальный налоговый номер
- номер телефона
- ссылку на вашу страницу в социальных сетях (Facebook, Instagram)
- название населенного пункта, где вы находитесь
- адрес зарегистрированного места жительства
- прикрепите фото вашего паспорта и зарегистрированного места жительства
- загрузите фото индивидуального налогового номера
- добавьте фото свидетельства о рождении ребенка
Заявки обрабатывают около месяца. После обработки анкеты работники фонда свяжутся с заявителем для уточнения условий оказания помощи.
Контактные данные телефон фонда: +38 (068) 261 22 80 / +38 (050) 257 25 25 e-mail: fondmamaplusme@gmail.com.
Семьи с детьми могут получить помощь (фото: Благотворительный фонд "Мама плюс Я")
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