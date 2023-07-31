Украинцы могут получить новую финансовую помощь: как подать заявку

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить новую денежную помощь. Она доступна жителям трех областей.

Кто может получить выплаты

Деньги могут получить украинцы, которые находятся на территории Николаева, Николаевской области, деоккупированной части Кривого Рога (Криворожского района), Херсонской области и части Запорожской области.

Домохозяйства должны отвечать следующим условиям:

перемещены в течение последних 30 дней из районов, расположенных на расстоянии 30 км от районов активных боевых действий (в приоритете сельские местности)

находящиеся во временной оккупации, окружении (блокировке)

проживающие в районах активных боевых действий, указанных в Перечне территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или

пострадавшие от массивных обстрелов (по недавним значительным повреждениям, при утверждении данной локации от Mercy Corps)

которые находятся в состоянии перемещения более 30 дней и отвечают критериям уязвимости и социально-экономическим критериям

проживающие на территории, где за последние 4 месяца происходили активные боевые действия, и отвечают критериям уязвимости и социально-экономическим критериям

Для подтверждения при регистрации должны быть соответствующие документы:

с пожилыми людьми от 60 лет

с беременными женщинами

с женщинами, кормящими грудью

проживающие в коллективных центрах

проживающие в поврежденном в результате боевых действий жилище

являются беспризорными

люди с инвалидностью

есть 3 или более детей младше 18 лет

имеют в своем составе только 1 человека

Как получить финансовую помощь?

Для получения помощи вам необходимо заполнить и отправить форму предварительной регистрации для регистрации на денежную многоцелевую помощь от Mercy Corps по этой ссылке.

Обратите внимание, что регистрационную форму может заполнить всего один человек.

За дополнительной информацией обращайтесь по:

телефону +380 98 07 07 646 (08:00 до 16:00)

email: info@cspperspectiva.org