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Жителям Киева включают отопление: сколько будем платить

Новина українською →
Киев, Среда 26 октября 2022 09:22
Жителям Киева включают отопление: сколько будем платить Фото: Украинцам включают постепенно отопление (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Жителям Киева постепенно стали включать отопление для того, чтобы они не использовали для обогрева квартир электрообогреватели. После массовых ракетных обстрелов россиян серьезно пострадали 40% энергетических объектов страны и людей просят экономить электроэнергию.

В материале Styler читайте, сколько украинцы будут платить за отопление жилищ.

Какие тарифы на отопление будут в Киеве

Напомним, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей и гостей столицы останутся на прежнем уровне.

Ниже приводим действующие тарифы на тепло в столице.

Отоплением занимаются те же коммунальные предприятия, которые поставляют в дома горячую воду.

Только измерение происходит в гигакалориях (это единица измерения тепловой энергии). Количество энергии, необходимое для подогрева одного кубометра воды, составляет примерно 0,055 Гкал.

Тариф на отопление от ООО "Евро-Реконструкция" составляет 1408,27 грн/Гкал;

от Киевтеплоэнерго - 1654, 41 грн/Гкал;

Для тех киевлян, у кого не установлен счетчик – 38,50 за м2;

Какие будут расходы на коммуналку

В сезоне 2022-2023 в Украине не будут поднимать тарифы на коммунальные услуги. Это касается всего, кроме газа.

Где не включат отопление зимой

Самым сложным отопительный сезон будет на временно оккупированных Россией областях. Там очень серьезно пострадала инфраструктура. Поэтому в оккупированных населенных пунктах Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях тепла зимой может не быть.

Напомним, что Витренко предупредил украинцев о "самой тяжелой зиме в истории".

Кстати, украинцам дали советы, как утеплить дом без обогревателя.

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Отопительный сезон