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Витренко предупредил украинцев о "самой тяжелой зиме в истории"

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Украина, Понедельник 24 октября 2022 20:23
Витренко предупредил украинцев о "самой тяжелой зиме в истории" Фото: глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прогнозирует сложную зиму (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Нынешняя зима будет достаточно тяжелой из-за возможности постоянных перебоев с электричеством и отоплением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы "Нафтогаза" Юрия Витренко Handelsblatt.

Витренко отметил, что почти 40% энергообъектов на территории Украины разрушены, практически не осталось работающих нефтеперерабатывающих заводов.

По его словам, ближайшие месяцы для Украины будут "худшей зимой в нашей истории". Он ожидает постоянных отключений электроэнергии и повторных проблем с отоплением.

"В последнее время Россия неоднократно предпринимала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что приводило к отключению электроэнергии на значительной части страны. В газовом секторе "Нафтогазу" удалось сохранить почти довоенный уровень. Но производство продолжает подвергаться ударам. Многочисленные сотрудники уже погибли - не только потому, что воевали на фронте, но и на своих рабочих местах", - подчеркнул Юрий Витренко.

Несколькими днями ранее Юрий Витренко заявил, что в подземных хранилищах газа Украины накоплено более 14,2 млрд куб. м голубого топлива, поэтому зима Украине не страшна. Однако из-за обстрела может потребоваться дополнительный импорт.

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