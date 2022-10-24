Режим экономии. Украинцам дали советы, как утеплить дом без обогревателя

Уберечь свою квартиру от холода и повысить температуру в помещении на несколько градусов поможет соблюдение ряда простых рекомендаций, которые позволят уменьшить теплопотери квартиры и дома в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НЭК "Укрэнерго".

Так, рекомендуется проверить, плотно ли прилегает резиновый уплотнитель на рамах металлопластиковых окон и дверей. Деревянные окна можно утеплить различными видами уплотнителей, которые есть в продаже.

Также важно убрать с домашних радиаторов (батарей) декоративные панели, отодвинуть от них мебель. Необходимо сделать так, чтобы радиатор ничем не закрывался и грел комнату, а не мебель.

Кроме того, можно закрыть окна плотными шторами. Это также поможет сохранить тепло и не пропускать холод с улицы. Но при этом шторы не должны закрывать батареи. Утеплить пол можно с помощью ковра.

Если отопительный сезон еще не начался, обратитесь к специалистам, чтобы они проверили состояние радиаторов отопления (домашних батарей), при необходимости стравили воздух.

В подъезде можно герметизировать щели в оконных рамах и дверях, чтобы защититься от сквозняка и лишних теплопотерь.

Если в своей квартире каждый вполне может распахиваться сам, то меры по утеплению дома будет проще организовать тем, у кого создан ОСМД или жилищный кооператив. В любом случае совместное и хорошо организованное сотрудничество с соседями сделает работу более легкой, а результат – более ощутимым.