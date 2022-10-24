Режим экономии. Украинцам дали советы, как утеплить дом без обогревателя
Уберечь свою квартиру от холода и повысить температуру в помещении на несколько градусов поможет соблюдение ряда простых рекомендаций, которые позволят уменьшить теплопотери квартиры и дома в целом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НЭК "Укрэнерго".
Так, рекомендуется проверить, плотно ли прилегает резиновый уплотнитель на рамах металлопластиковых окон и дверей. Деревянные окна можно утеплить различными видами уплотнителей, которые есть в продаже.
Также важно убрать с домашних радиаторов (батарей) декоративные панели, отодвинуть от них мебель. Необходимо сделать так, чтобы радиатор ничем не закрывался и грел комнату, а не мебель.
Кроме того, можно закрыть окна плотными шторами. Это также поможет сохранить тепло и не пропускать холод с улицы. Но при этом шторы не должны закрывать батареи. Утеплить пол можно с помощью ковра.
Если отопительный сезон еще не начался, обратитесь к специалистам, чтобы они проверили состояние радиаторов отопления (домашних батарей), при необходимости стравили воздух.
В подъезде можно герметизировать щели в оконных рамах и дверях, чтобы защититься от сквозняка и лишних теплопотерь.
Если в своей квартире каждый вполне может распахиваться сам, то меры по утеплению дома будет проще организовать тем, у кого создан ОСМД или жилищный кооператив. В любом случае совместное и хорошо организованное сотрудничество с соседями сделает работу более легкой, а результат – более ощутимым.
Ранее мы писали, что с 22 октября в Харькове и области стартовал отопительный сезон. Кроме того, ведутся работы по восстановлению котельных, поврежденных оккупантами.
Также сообщалось, что отопительный сезон должен положительно повлиять на потребление украинцами электроэнергии, ведь они должны перестать использовать электроприборы для того, чтобы согреться.
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