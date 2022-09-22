Жителям Киева рассказали, как сейчас записать ребенка в детский сад

В Киеве во время войны работает 349 детских садиков, куда ходит 15 тысяч детей. Многие учреждения дошкольного образования не открылись осенью из-за отсутствия там необходимых укрытий.

Что делать родителям, дети которых ходили в садики, а они так и не заработали, рассказали на сайте КГГА.

Как попасть в детский садик в Киеве

Если выбранное родителями заведение дошкольного образования не имеет возможности возобновить работу или пока не работает, родители могут перевести ребенка в другой садик.



Для этого необходимо создать заявку в системе электронной записи.

Родители, которые пока ожидают приглашения ребенка в садик, могут добавить в перечень избранных заведений номера тех учреждений, в которых есть укрытие и они функционируют в обычном режиме.

Справки от родителей, что они официально работают, сейчас не нужны!

Стоит отметить, что в столичные сады могут отправить своих детей не только жители Киева, но и временно перемещенные лица и военнослужащие.



Для родителей, чьи дети не зарегистрированы в столице, необходимо пройти регистрацию в электронной очереди (ссылку мы опубликовали выше).

Почему ребенка могут не принять в сад

Ребенку могут отказать в зачислении в сад, если количество детей больше, чем вместительность укрытия.



Напомним, что одновременно в учреждении дошкольного образования может находиться столько детей и работников, на сколько рассчитано укрытие. Это одно из главных требований и единственное ограничение приема детей в садики Киева.