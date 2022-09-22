Жителям Києва розповіли, як зараз записати дитину до дитячого садка

У Києві під час війни працює 349 дитячих садків, куди ходить 15 тисяч дітей. Багато закладів дошкільної освіти не відкрилися восени через відсутність там необхідних укриттів.

Що робити батькам, діти яких ходили до садків, а вони так і не запрацювали, розповіли на сайті КМДА.

Як потрапити в дитячий садок у Києві

Якщо обраний батьками заклад дошкільної освіти не має змоги відновити роботу або поки не працює, батьки можуть перевести дитину до іншого садка.



Для цього необхідно створити заявку у системі електронного запису.

Батьки, які поки що чекають на запрошення дитини до садка, можуть додати до переліку обраних закладів номери тих установ, у яких є укриття і вони функціонують у звичайному режимі.

Довідки від батьків, що вони офіційно працюють, зараз не потрібні!

Варто зазначити, що до столичних садків можуть відправити своїх дітей не лише жителі Києва, а й тимчасово переміщені особи та військовослужбовці.



Для батьків, чиї діти не зареєстровані у столиці, необхідно пройти реєстрацію в електронній черзі (посилання ми опублікували вище).

Чому дитину можуть не прийняти до саду

Дитині можуть відмовити у зарахуванні до саду, якщо кількість дітей більша, ніж місткість укриття.



Нагадаємо, що одночасно в закладі дошкільної освіти може перебувати стільки дітей та працівників, на скільки розраховано укриття. Це одна з головних вимог та єдине обмеження прийому дітей до садків Києва.