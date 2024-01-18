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В Киеве в переходе метро "Майдан Незалежности" упал потолок (фото)

Киев, Четверг 18 января 2024 09:21
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В Киеве в переходе метро "Майдан Незалежности" упал потолок (фото) Фото: В переходе возле "Майдана" упал потолок (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве в переходе возле станции метро "Майдан Незалежности" упал кусок стены.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Труха Киев".

Что известно о падении потолка

Как можно увидеть на фотографиях, на пол перехода упала большая часть потолка. Также можно увидеть, что она в аварийном состоянии, потому что куски отслаиваются.

"Улетело прямо перед носом. Все остальное тоже - едва держится. Хорошо, что никому на голову не свалилось", - написали под фотографиями в паблике.

В Киеве в переходе метро &quot;Майдан Незалежности&quot; упал потолок (фото)В переходе у Майдана упал кусок потолка (фото: Труха Киев)

Проблема на метро "Академгородок"

Кстати, на станции метро "Академгородок" течет потолок, как минимум в трех местах. Влага уже успела испортить внутреннюю отделку станции и штукатурку.

Сотрудники подземки подставили под протечку обрезанные пластиковые бутылки и подложили тряпки.

По словам местных жителей, которые каждый день пользуются станцией "Академгородок", проблема с пропиткой воды с потолка наблюдается здесь уже более года.

Как мы ранее писали, украинский блоггер проверил, сколько за 30 минут на Крещатике зарабатывает бездомный.

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