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Подорожчання неминуче: у метро Києва пояснили причини підвищення вартості проїзду

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Київ, Понеділок 24 травня 2021 15:37
Подорожчання неминуче: у метро Києва пояснили причини підвищення вартості проїзду Фото: Метро в Києві подорожчає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Вартість проїзду в метро Києва найближчим часом підніметься, оскільки метрополітен зараз працює собі в збиток. Однак у підземці обіцяють зробити новий тариф компромісним, який задовольнить пасажирів.

Про це розповіла заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталка Макогон в ефірі телеканалу "Київ".

Вона зазначила, що вартість проїзду в метро зараз є збитковою, через те, що собівартість однієї поїздки становить вже понад 20 гривень. Остаточний тариф у столичному метрополітені ще не затвердили, але пообіцяли зробити його компромісним.

Всі необхідні документи щодо затвердження нового тарифу вже направлені в профільний департамент з транспорту. І тепер економісти та фахівці управління з цінової політики Київської міської адміністрації аналізуватимуть і вивчатимуть питання вартості проїзду в метро.

Наталка Макогон додала, що місцева влада знає про можливості міського бюджету, рівень заробітних плат жителів Києва і стан комунальних підприємств і новий тариф буде встановлений відповідно до цих показників.

"Я думаю, що люди з розумінням поставляться до нового тарифу на проїзд, оскільки зараз вибудовується варіант, розрахований на реальні можливості киян", - сказала заступник керівника метрополітену.

Вона також розповіла, що в майбутньому в Києві буде переглядатися система проїзних квитків. При покупці оптового проїзду пасажири зможуть заощадити на вартості однієї поїздки.

У Києві подорожчає проїзд у метро

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові вартість проїзду в громадському транспорті підняли до 10 гривень.

А також розповідали про те, що КИЯНАМ повідомили, на скільки може подорожчати проїзд у метро.

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