Жителі України потрапили у відкритий реєстр боржників: як перевірити своє прізвище

В Україні з'явився відкритий реєстр боржників (фото: torange.biz)

До реєстру боржників потрапило понад півтора мільйона українців

В Україні був оприлюднений реєстр боржників. Більше півтора мільйонів українців потрапили у відкритий список. Про це повідомляє електронний сервіс Опендатабот.

В реєстрі боржників були опубліковані у відкритому доступі майже 1,7 мільйонів прізвищ українців, які порушили різні фінансові зобов'язання. Основні причини потрапляння до реєстру боржників, це: невиконання рішень суду, несплата адміністративних штрафів, заборгованості по комунальним послугам, несплата аліментів, заборгованість за банківськими кредитами.

"Боржникам з реєстру можуть заборонити виїзд з країни, відмовити у відкритті поточних рахунків в банку, скасувати запити на відчуження майна та відмовити в наданні будь-яких нотаріальних послуг (наприклад, для купівлі або продажу нерухомості), а також це може вплинути на рішення роботодавця при прийомі на роботу", - пояснив юрист Микита Підгайний.

Як перевірити себе у реєстрі боржників

Щоб перевірити, чи не потрапили ви в список боржників, вам знадобиться тільки смартфон та ідентифікаційний номер.