ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Змусять платити навіть спадкоємців: в Україні скасували принцип "пішохід завжди правий"

STYLERАвто    12.12.2019 - 15:12
Змусять платити навіть спадкоємців: в Україні скасували принцип "пішохід завжди правий"
В Україні скасували принцип "пішохід завжди правий" (Фото: колаж РБК-Україна)

Верховний суд України зобов'язав пішоходів-порушників платити за ремонт авто, яке їх збило

В Україні змінили ПДР, і тепер осіб в інвалідних візках віднесли до учасників дорожнього руху з певними правами і обов'язками. Але на цьому нововведення в Правилах для українців не закінчилися - Верховний Суд України своїм рішенням скасував принцип "пішохід завжди правий".

Йдеться про вердикт щодо справи про ДТП в Києві, коли пішохід спровокував аварію, вискочивши на дорогу на червоне світло. Тоді чоловіка збив позашляховик Toyota Land Сгиіѕег, водій якого не перевищував швидкості й не міг уникнути наїзду. В результаті потерпілий (отримав тілесні ушкодження) тепер повинен компенсувати витрати на ремонт авто, яке його збило, а сума становить понад 100 тисяч гривень.

Справа значиться під номером 296/2509/16-ц на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

Розгляд апеляційної і касаційної скарг тривав близько 4 років. Нинішнє рішення суду юристи вважають революційним та безпрецедентним, яке досить сильно вплине на суди щодо аналогічних випадківи, адже судді зобов'язані враховувати вердикт ВСУ.

Змусять платити навіть спадкоємців: в Україні скасували принцип &quot;пішохід завжди правий&quot;

В Україні зобов'язали пішоходів-порушників платити за ремонт авто, яке їх збило (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

Так, неуважні пішоходи тепер ризикують не тільки своїм здоров'ям, але і гаманцем.

Як зазначив юрист Вадим Володарський, досі в судах відмовляли в позові власникам авто, які отримали механічні пошкодження після ДТП, в яких постраждав пішохід, передає "Сьогодні". Адже це машина за законом вважається джерелом підвищеної небезпеки.

Нинішнє рішення ВСУ фахівець назвав відмовою від цієї "порочної практики".

Нагадаємо, що згідно ПДР пішоходами також є учасником дорожнього руху, і відповідно у нього також є обов'язки.

У пункті 4.10 Правил говориться, що перед виходом на проїзну частину, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються, а пункт 4.14-а прямо забороняє виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху.

Правила дорожнього руху України (Фото: vodiy.ua/pdr)

Юристи вважають, що покарання пішоходів, які стали причиною ДТП, змусить українців бути більш уважними на дорогах, а це, відповідно, зменшить кількість аварій з вини пішоходів. Також правозахисники переконані, що рішенням суду в першу чергу скористаються страхові компанії.

Зазначимо, що матеріальне відшкодування можна стягнути не тільки з живого потерпілого пішохода, але і з його спадкоємців у разі загибелі, кажуть юристи.

У Львові п'яний працівник СБУ їздив по місту: ледве говорив і падав Смертельне ДТП у Харкові: Дронов перерахував перші гроші
Новини України Збройні сили УкраїниДТПавтомобилиПДДпешеход
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся