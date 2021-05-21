Посольство Росії в Україні направило МЗС ноту протесту через акції в Києві

Російське диппредставництво в Україні направило ноту протесту Міністерству закордонних справ України. Вони її направили у зв'язку з акціями в Києві.

Про це заявила на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє ТАСС.

За її словами, мова йде про акцію біля стін посольства Росії в Києві. Учасники висловлювали протест проти діяльності ХАМАС, який ніби-то отримує допомогу з Москви. "Звучали антиросійські гасла, образи. Був заблокований в'їзд на територію нашої дипломатичної місії. Посольством була направлена нота протесту Міністерству закордонних справ України", - сказала Захарова.