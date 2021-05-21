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Посольство Росії в Україні направило МЗС ноту протесту через акції в Києві

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Київ, П'ятниця 21 травня 2021 11:04
Посольство Росії в Україні направило МЗС ноту протесту через акції в Києві Фото: Посольство Росії в Україні направило МЗС ноту протесту (УНІАН)
Автор: Анастасія Рокитна

Російське диппредставництво в Україні направило ноту протесту Міністерству закордонних справ України. Вони її направили у зв'язку з акціями в Києві.

Про це заявила на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє ТАСС.

За її словами, мова йде про акцію біля стін посольства Росії в Києві. Учасники висловлювали протест проти діяльності ХАМАС, який ніби-то отримує допомогу з Москви.

"Звучали антиросійські гасла, образи. Був заблокований в'їзд на територію нашої дипломатичної місії. Посольством була направлена нота протесту Міністерству закордонних справ України", - сказала Захарова.

Нагадаємо, в середині квітня в Санкт-Петербурзі затримали українського консула Олександра Сосонюка нібито "при отриманні інформації закритого характеру", після чого його видворили з Росії.

У відповідь на це МЗС України оголосив "persona non grata" старшого дипломата посольства Росії Євгена Чернікова. Він вже покинув країну.

Після цього російський МЗС заявив, що з території Росії вишлють ще одного українського дипломата.

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