Жителі Краматорська масово вийшли на мітинг за Україну: з прапорами, гаслами і гімном (відео, фото)

У Краматорську місцеві жителі з державними прапорами і національною символікою вийшли на патріотичний мітинг за Україну на фоні нової загрози нападу російських військ і загострення на фронті на Донбасі.
Фото і відео з заходу 23 лютого опубліковані в прес-службі Краматорської міської ради та в мережі.
Масова акція відбулася в центрі міста, і зібрала цивільних, військових, представників органів самоврядування.
Як видно на знімках, на мітинг вийшла велика кількість людей. Жителі Краматорська виконували гімн України, стояли з плакатами, на яких були написані гасла "Краматорськ - це Україна!", "Ні війні", "Україна за мир", "Ми за мир" та іншими.
Масова патріотична акція у Краматорську (фото: krm.gov.ua)
Акція на центральній площі Краматорська була приурочена до "Марафону єднання", що стартував 16 лютого у нове свято День єднання.
"Основна ідея цього марафону в тому, щоб показати світу єдність українського народу на тлі військової загрози", - зазначили в міськраді.
У Краматорську провели акцію за єдність України та проти російської агресії (фото: krm.gov.ua)
Відео: жителі Краматорська співають гімн України на патріотичній акції 23 лютого
Як повідомлялося, 22 лютого подібна масова патріотична акція була проведена в Маріуполі, який знаходиться всього за декілька кілометрів від лінії розмежування і недалеко від фронту, де окупанти посилили обстріли.
Також ми писали, що в Щасті, яке окупанти обстрілювали з артилерії, місцеві жителі посилали прокльони Путіну.