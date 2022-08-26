RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Жителі Києва створили "диво" для дідуся з Маріуполя: історія людяності

Кияни допомогли переселенцю з Маріуполя (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві люди допомогли літньому переселенцю з Маріуполя знайти віддушину в цей важкий час. Городяни купили дідусеві баян, який у нього відняли окупанти.

Про цю зворушливу історію розповіли в соцмережах.

Як допомогли пенсіонеру

Після того як окупанти захопили Маріуполь, вони знищили житло пенсіонера Олександра. У квартирі у чоловіка згоріло все майно, а також його улюблений музичний інструмент - баян.

Переселенець у столиці написав оголошення, в якому попросив небайдужих киян віддати йому в дар або продати за помірну ціну музичний інструмент.

"Прийму в дар або куплю за помірну ціну баян. Туга заїла, душа плаче. Спасибі вам за розуміння і доброту", - написав Олександр.

Оголошення пенсіонера в Києві (фото: соцмережі)

В результаті на прохання чоловіка відгукнулися люди і подарували йому бажане. Щастю пенсіонера не було меж і тепер він із задоволенням використовує подарунок за призначенням.

Як ми раніше писали, 10-річна українка продає власні солодощі, щоб зібрати гроші для ЗСУ.

Також ми писали, що діти в Конотопі влаштували блокпост і збирають на кошти для армії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь