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5 распространенных ошибок в уходе за газоном, которые допускает каждый

Понедельник 29 апреля 2024 17:05
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5 распространенных ошибок в уходе за газоном, которые допускает каждый Какие ошибки в уходе за газоном допускает каждый (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Уход за газоном кажется простой задачей, но множество деталей могут превратить этот процесс в сложное испытание. Чтобы иметь хороший уход за газоном, следует избегать некоторых ошибок.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

Скашивание слишком коротко

Коротко стриженый газон выглядит аккуратно, но это ослабляет траву, делая ее менее устойчивой к засухе и заболеваниям. Рекомендуется оставлять длину травы не менее 5-7 см, что помогает корням глубже проникать в почву и лучше удерживать влагу.

К тому же тупые лезвия могут рвать траву, а не резать ее, что приводит к истощенному виду газона и увеличивает риск заболеваний. Регулярно затачивайте лезвия газонокосилки, чтобы обеспечить чистый и аккуратный срез.

Переувлажнение

Многие боятся недостаточного полива газонов, поэтому люди начинают самостоятельно поливать газон.

Слишком много воды может привести к развитию грибков и болезней.

Чтобы предотвратить эту проблему, следует проводить глубокий, но нечастый полив. Это позволит почве высыхать между сеансами полива, что уменьшит риск болезней и будет способствовать более глубокому росту корней травы.

В случае переувлажнения дайте почве высохнуть, это может улучшить дренаж и рост корней, позволяя воздуху, воде и питательным веществам проникать легче.

Важно поливать газон утром, чтобы трава успела высохнуть до вечера. Количество воды должно быть достаточным для увлажнения почвы на глубину 10-15 см.

Пренебрежение сезонным обслуживанием

Разное время года и климат требуют разного ухода за газоном. Если не приспособить процедуру ухода за газоном к времени года, газон может быть не оптимальным.

В частности, следует составлять сезонные планы. Зимой можно сосредоточиться на планировании. Осенью лучше удобрить и убрать мусор из газона.

Неправильный выбор травы

Выбор неправильного типа трав для вашего климата может привести к тому, что газон будет выглядеть плохо и часто болеть. Исследуйте, какие виды трав лучше всего подходят для вашей местности.

В условиях засухи лучше выбирать засухоустойчивые сорта травы, требующие меньше воды. Это не только экономит воду, но и снижает ваш труд по уходу за газоном.

Отсутствие подкормки

Газон, как и любое растение, нуждается в питательных веществах. Использование удобрений весной и осенью помогает поддерживать здоровье и яркость газона. Важно выбирать удобрения с учетом типа почвы и потребностей газона.

Кроме того, регулярное удаление сорняков вручную или использование гербицидов поможет сохранить газон чистым и здоровым.

Ранее мы сообщали, как можно использовать скошенную газонную траву.

Также мы писали, какой штраф можно получить за сжигание сухой травы.

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