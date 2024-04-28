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Как действовать в случае укуса клеща: советы Минздрава

Воскресенье 28 апреля 2024 15:17
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Как действовать в случае укуса клеща: советы Минздрава Фото: в Минздраве посоветовали, что делать в случае укуса клеща (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сезон активности клещей длится до конца осени, а пик приходится на май-июнь и сентябрь-октябрь. Важно знать, как оградить себя от их укусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

"Клещей можно встретить не только на природе, их много и на городских газонах. Они не прыгают на человека с дерева, не гонятся за ним - однако могут залезть на тело, когда человек будет отдыхать", - пишет Минздрав.

Как снизить риск укуса клеща:

  • воздержаться от прогулок по лесу;
  • если же планируете прогулку - позаботьтесь о безопасной одежде;
  • во время прогулки держитесь ближе к центру тропы и не заходите в траву с обеих сторон;
  • применяйте репелленты - средства для отпугивания насекомых;
  • регулярно осматривайте себя. Делайте осмотр снизу и постепенно поднимайтесь вверх;
  • после прогулки примите душ;
  • выстирайте и почистите одежду.

Что делать в случае укуса:

  • не заливайте клеща спиртом или маслом. Его необходимо быстрее извлечь;
  • обратитесь в травмпункт. Если рядом его нет, воспользуйтесь специальным пинцетом;
  • обработайте место удаления антисептиком;
  • если клещ пробыл на теле более 36 часов - обратитесь к врачу;
  • наблюдайте за своим состоянием в течение нескольких недель.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Минздрав также объяснил, как распознать психологическое насилие и как его избежать.

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Министерство здравоохранения Украины
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