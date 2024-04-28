Как действовать в случае укуса клеща: советы Минздрава

Сезон активности клещей длится до конца осени, а пик приходится на май-июнь и сентябрь-октябрь. Важно знать, как оградить себя от их укусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

"Клещей можно встретить не только на природе, их много и на городских газонах. Они не прыгают на человека с дерева, не гонятся за ним - однако могут залезть на тело, когда человек будет отдыхать", - пишет Минздрав.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Минздрав также объяснил, как распознать психологическое насилие и как его избежать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.