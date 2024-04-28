Как действовать в случае укуса клеща: советы Минздрава
Фото: в Минздраве посоветовали, что делать в случае укуса клеща (Getty Images)
Сезон активности клещей длится до конца осени, а пик приходится на май-июнь и сентябрь-октябрь. Важно знать, как оградить себя от их укусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.
"Клещей можно встретить не только на природе, их много и на городских газонах. Они не прыгают на человека с дерева, не гонятся за ним - однако могут залезть на тело, когда человек будет отдыхать", - пишет Минздрав.
Как снизить риск укуса клеща:
- воздержаться от прогулок по лесу;
- если же планируете прогулку - позаботьтесь о безопасной одежде;
- во время прогулки держитесь ближе к центру тропы и не заходите в траву с обеих сторон;
- применяйте репелленты - средства для отпугивания насекомых;
- регулярно осматривайте себя. Делайте осмотр снизу и постепенно поднимайтесь вверх;
- после прогулки примите душ;
- выстирайте и почистите одежду.
Что делать в случае укуса:
- не заливайте клеща спиртом или маслом. Его необходимо быстрее извлечь;
- обратитесь в травмпункт. Если рядом его нет, воспользуйтесь специальным пинцетом;
- обработайте место удаления антисептиком;
- если клещ пробыл на теле более 36 часов - обратитесь к врачу;
- наблюдайте за своим состоянием в течение нескольких недель.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Минздрав также объяснил, как распознать психологическое насилие и как его избежать.
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