Жители Киева могут получить компенсацию за купленные генераторы: как это сделать

Жители многоквартирных домов, которые купили (или только собираются приобрести) генератор электроэнергии, могут получить компенсацию от государства. Это касается не только жителей Киева, но и Львова и Сумм.
Соответсвующее решение приняли депутаты Киевского городского совета.
Данная программа покрывает расходы только для юридических лиц. Если жители нескольких квартир купили генератор "в складчину" и за наличные, – выплаты им не предназначены.
Какие документы нужно предоставить
После этого должна прийти компенсация за генератор на протяжении двух месяцев. Государство компенсирует 75% стоимости генератора.
Важно! Сумма компенсации не может превышать 80 тыс. грн.
Ранее мы сообщали, как безопасно подключить генератор в доме.
А также мы рассказывали о том, какие генераторы можно поставить на балконе.