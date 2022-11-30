Жителі Києва можуть отримати компенсацію за придбані генератори: як це зробити

Мешканці багатоквартирних будинків, які купили (або збираються придбати) генератор електроенергії, можуть отримати компенсацію від держави. Це стосується не лише мешканців Києва, а й Львова та Сум.
Відповідне рішення ухвалили депутати Київської міської ради.
Ця програма покриває витрати лише юридичних осіб. Якщо мешканці кількох квартир купили генератор "у складчину" і за готівку, виплати їм не призначені.
Які документи потрібно надати
Після цього має прийти компенсація за генератор протягом двох місяців. Держава компенсує 75% вартості генератора.
Важливо! Сума компенсації не може перевищувати 80 тисяч гривень.
Раніше ми повідомляли, як безпечно підключити генератор у будинку.
Також ми розповідали про те, які генератори можна поставити на балконі.