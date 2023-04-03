Жители Ирпеня самостоятельно почти с нуля восстановили 18-этажку. Смотрите, как было и как стало

В Ирпене жители сильно пострадавшей от российских обстрелов 18-этажки своими силами сумели восстановить здание, а приступили к ремонтным работам сразу же после освобождения города.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Дом, по которому оккупанты били из артиллерии и танков, известен также фиксацией фактов мародерства росармии год назад, что было снято камерой наблюдения в этой многоэтажке.

Как рассказывают жители высотки, здание было разрушено примерно на 50%.

"Это было ориентировочно 100 квартир - окна, стены, фасад. На 70% дома повреждена фасадная плитка, которую не успели восстановить", - говорят жители.

Так выглядела пострадавшая от российских обстрелов высотка в Ирпене (фото: скриншот)

Объединившись и приступив к восстановительным работам за свой счет, людям первым делом требовалось закрыть дыры от "прилетов" в фасаде здания 10 квартир. Смету жителям выставили на 1 миллион гривен.

Жители 18-этажки собрали с каждой квартиры по 5 тысяч гривен, при этом некоторые давали большие суммы. Городские власти помогли с заменой окон и стеклянных лестничных дверей. Также подсобили и благотворители.

В итоге до зимы люди собрали 700 тысяч, что позволило им закрыть все дыры в фасаде, а также включить отопление.

А это - здание уже после восстановительных работ (фото: скриншот)

После этого требовалось поменять почти все двери, которые российские захватчики ломали в поисках поживы.

"Они все двери выбили молотами, даже есть съемка, там китайская камера стояла на батарейках. Не было ни света, ни воды, ни газа, а эта камера сняла", объясняет жительница высотки пани Людмила.

Снятое камерой наблюдения видео, как российские солдаты занимались мародерством, видел весь мир. Тогда оккупанты в этом доме на окраине Ирпеня сломали более 150 дверей, когда грабили квартиры.

Мародерство российских оккупантов сняла камера наблюдения в высотке в Ирпене (фото: скриншот)

У пани Людмилы были похищены ювелирные изделия, интервенты также съели консервы, а кухню превратили в туалет.

Жители высотки продолжают сбор средств на восстановительные работы, а также ждут судебных приговоров для российских захватчиков, которые уничтожали их дома и мародерили в них.

Видео: в Ирпене жители 18-этажки своими силами восстановили высотку, что пострадала от российских обстрелов