Материалы и средства. Как получить помощь в ремонте поврежденного обстрелами жилья

Украинцы, дома которых пострадали из-за войны войны, могут получить помощь на ремонт от украинской благотворительной организации Каритас Украины.

Уязвимым категориям даже среди зимы могут помочь с заменой поврежденных обстрелами окон, дверей или крыши, рассказал РБК-Украина директор департамента гуманитарного реагирования Каритаса Украины Григорий Селещук.

Ремонты: помощь материалам и средствам

Фонд оказывает помощь людям, у которых повреждено обстрелами жилье. Каритас может помочь с ремонтом, домой приедет бригада и заменит поврежденные окна или двери. Или семье предоставят материалы или средства для восстановления поврежденных частей дома.

"Восстановление поврежденного жилья предусматривает два направления. Первое – наборы для быстрого ремонта только что поврежденного жилья. Речь идет о накрытии поврежденной крыши и окон пленкой или ДСП-панелями. Обычно такие вещи раздаем в только что освобожденных населенных пунктах, где недавно были бои. Как только появился доступ на эти территории, наши мобильные группы везут туда такие минимальные наборы, куда также входят скотч, шурупы, гвозди, чтобы человек мог быстро починить жилье", – рассказывает Григорий Селещук.

Второе направление – более серьезные мелкие и средние ремонты поврежденного обстрелами жилья в городах и селах, где уже безопаснее и риски повторных разрушений жилья минимальны.

Помощь на ремонты предоставляют в двух форматах:

Для семей из уязвимых категорий – например, одиноким пожилым людям – организуют весь процесс: нанимают строительную компанию, которая проводит соответствующие расчеты, а Каритас Украины заключает трехстороннее соглашение и оплачивает.

"Эта программа действует в нескольких областях, но больше всего в Киевской, Одесской, Николаевской, Запорожской. Сейчас будем делать и в Харьковской области. Всего мы уже сделали около 3000 таких ремонтов", – рассказывает Григорий Селещук.

Фото: Восстановление дома в Запорожье (gettyimages.com)

Сейчас Каритас в основном производит легкий ремонт, который обходится около 75 тыс. грн – это обычно окна, двери. А вот средний ремонт сметой до 3 тыс. долларов – когда нарушена стена или крыша – фонд пока может выполнять только в отдельных случаях.

"Если человек способен сделать сам ремонт, мы просто выделяем средства, но все равно наши инженеры приходят, оценивают степень разрушений и производят предварительный расчет стоимости", – отмечает Григорий Селещук.

Всего в Каритасе Украины запланировано сделать около 9 тысяч ремонтов, уже 4,5 тысяч сделали.

К примеру, сейчас в Киевской области предусмотрен легкий ремонт для 3025 домохозяйств. Это замена окон, дверей, ремонт крыши. Уже отобрано 3000 домохозяйств, произведено более 2000 обмеров, передано на ремонты 1022 домов и более чем в 100 завершены ремонтные работы.

Этот проект Каритас Украины реализует при поддержке Католической службы помощи (CRS) и финансировании Бюро гуманитарной помощи (Bureau for Humanitarian Assistance, ВНА) USAID.

"Ремонты продолжаем делать и в зимний период, и при перебоях с электроснабжением – компании подрядчиков приезжают со своими генераторами. Сейчас есть очень много семей, живущих в квартирах с пленкой вместо окон, поэтому ремонты не останавливаем, а наоборот, увеличиваем их количество", – обращает внимание он.

Фото: Окна в домах Ирпеня (gettyimages.com)

Критерии на получение помощи от Каритаса Украины: кто может претендовать

В Каритасе Украины за 10 месяцев 2022 года предоставили более 3 млн 700 тысяч гуманитарных услуг для 2 млн 250 тысяч людей в Украине. У фонда есть 42 ячейки по всей стране, также привлечены 450 приходов УГКЦ.

Для того чтобы претендовать на помощь, нужно соответствовать критериям уязвимости, уточняет Григорий Селещук.

"Есть целевая группа: внутренне перемещенные лица; жители деоккупированных территорий; люди, у которых повреждено обстрелами жилье; проживающие вблизи зоны активных боевых действий на подконтрольных Украине территориях", – объясняет он.

Но есть также критерии уязвимости:

многодетные семьи;

люди с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

одинокие пожилые люди;

одинокие матери и родители.

Эти критерии являются маркерами приоритетности оказания помощи, то есть в первую очередь помощь получат люди, которые имеют не один критерий уязвимости, а два. Например, если в многодетной семье есть ребенок с инвалидностью. На самом деле сейчас большинство помощи назначается тем, кто имеет два критерии уязвимости", – говорит специалист.

Григорий Селещук отмечает, что в вопросах восстановления поврежденного жилья Каритас тесно сотрудничает с органами центральных и местных властей и местного самоуправления.

"Мы получаем от власти списки людей, у которых повреждено жилье. Там указано, принадлежит ли человек к категории уязвимости. Однако наши специалисты все равно выезжают убедиться, действительно ли человек нуждается в такой помощи и в каком объеме", – обращает внимание он.

Также можно позвонить на горячую линию ячейки Каритаса в тех областях, где работает программа восстановления жилья и узнать, может ли человек претендовать на такую помощь.

"Если критериев уязвимости нет, сразу говорим, что сейчас, к сожалению, помочь не можем. Стараемся, чтобы помощь в первую очередь получили те, кто в ней больше всего нуждается. Нуждающихся очень много, хотелось бы помогать всем, но мы осознаем, что всем помочь не сможем", – отмечает Григорий Селещук.

Напомним, мы писали, как украинцам получить помощь на перезимование.