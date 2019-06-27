Лобода готується до весілля: співачка шокувала заявою

Лобода розповіла про підготовку до весілля (колаж: РБК-Україна)

Світлана Лобода опублікувала новину з хештегом #поразамуж

Світлана Лобода оголосила шанувальникам, що їде на весілля. Співачка опублікувала в Instagram знімок, на якому вона разом з дочкою Євою направляється на важливу подію.

Скандальна українська співачка супроводила свій пост хештегом #поразамуж, таким чином заінтригувавши своїх шанувальників, які навперебій почали цікавитись, куди ж прямують "ці дві красуні".

"Ми з Євулею їдемо на важливу подію для нашої сім'ї. Серце завмирає, і навіть трохи страшнувато", - підписала публікацію зірка.

Пізніше з'ясувалося, що 36-річна співачка видає заміж свою молодшу сестру - 28-річну Ксенію.

Світлана Лобода з сетрою Ксенією (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Для торжества Світлана обрала досить лаконічний образ. І не дивно, адже ніхто не повинен бути на весіллі красивіше нареченої.

На співачці чорна літня сукня в білий горох з V-подібним вирізом, який підкреслює груди виконавиці. З аксесуарів - перлове намисто і хрестик, який співачка носить завжди.

Світлана Лобода розповіла про підготовку до весілля (скрін: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники співачки щосили коментують радісну подію, про яку повідомила виконавиця. Дехто заінтригований, але багато хто, втім, здогадався, що мова йде про весілля Лободи-молодшої.

Цікаво, куди їдуть ці дві красуні?

Щастя Вашій сестрі. Дуже рада за неї.

Совєт та любов Вашій сестричці. Чекаємо На Вашу.

Заінтригували, так заінтригували... Гарного дня.

Світлана Лобода розповіла про підготовку до весілля (скрін: instagram.com/lobodaofficial)

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