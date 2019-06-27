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Лобода готується до весілля: співачка шокувала заявою

STYLERПерсони    27.06.2019 - 15:05
Лобода готується до весілля: співачка шокувала заявою
Лобода розповіла про підготовку до весілля (колаж: РБК-Україна)

Світлана Лобода опублікувала новину з хештегом #поразамуж

Світлана Лобода оголосила шанувальникам, що їде на весілля. Співачка опублікувала в Instagram знімок, на якому вона разом з дочкою Євою направляється на важливу подію.

Скандальна українська співачка супроводила свій пост хештегом #поразамуж, таким чином заінтригувавши своїх шанувальників, які навперебій почали цікавитись, куди ж прямують "ці дві красуні".

"Ми з Євулею їдемо на важливу подію для нашої сім'ї. Серце завмирає, і навіть трохи страшнувато", - підписала публікацію зірка.

Пізніше з'ясувалося, що 36-річна співачка видає заміж свою молодшу сестру - 28-річну Ксенію.

Лобода готується до весілля: співачка шокувала заявою

Світлана Лобода з сетрою Ксенією (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Для торжества Світлана обрала досить лаконічний образ. І не дивно, адже ніхто не повинен бути на весіллі красивіше нареченої.

На співачці чорна літня сукня в білий горох з V-подібним вирізом, який підкреслює груди виконавиці. З аксесуарів - перлове намисто і хрестик, який співачка носить завжди.

Лобода готується до весілля: співачка шокувала заявою

Світлана Лобода розповіла про підготовку до весілля (скрін: instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники співачки щосили коментують радісну подію, про яку повідомила виконавиця. Дехто заінтригований, але багато хто, втім, здогадався, що мова йде про весілля Лободи-молодшої.

  • Цікаво, куди їдуть ці дві красуні?
  • Щастя Вашій сестрі. Дуже рада за неї.
  • Совєт та любов Вашій сестричці. Чекаємо На Вашу.
  • Заінтригували, так заінтригували... Гарного дня.

Лобода готується до весілля: співачка шокувала заявоюЛобода готується до весілля: співачка шокувала заявою

Світлана Лобода розповіла про підготовку до весілля (скрін: instagram.com/lobodaofficial)

Раніше ми писали про те, що Лобода підігріла чутки про роман з російською зіркою пристрасним фото.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що відверті фото Лободи викликали у фанів шок.

А також інформували про те, що ймовірний коханець Лободи побив надокучливого фаната.

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