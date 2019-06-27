Лобода готується до весілля: співачка шокувала заявою

Світлана Лобода опублікувала новину з хештегом #поразамуж
Світлана Лобода оголосила шанувальникам, що їде на весілля. Співачка опублікувала в Instagram знімок, на якому вона разом з дочкою Євою направляється на важливу подію.
Скандальна українська співачка супроводила свій пост хештегом #поразамуж, таким чином заінтригувавши своїх шанувальників, які навперебій почали цікавитись, куди ж прямують "ці дві красуні".
"Ми з Євулею їдемо на важливу подію для нашої сім'ї. Серце завмирає, і навіть трохи страшнувато", - підписала публікацію зірка.
Пізніше з'ясувалося, що 36-річна співачка видає заміж свою молодшу сестру - 28-річну Ксенію.
Світлана Лобода з сетрою Ксенією (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Для торжества Світлана обрала досить лаконічний образ. І не дивно, адже ніхто не повинен бути на весіллі красивіше нареченої.
На співачці чорна літня сукня в білий горох з V-подібним вирізом, який підкреслює груди виконавиці. З аксесуарів - перлове намисто і хрестик, який співачка носить завжди.
Світлана Лобода розповіла про підготовку до весілля (скрін: instagram.com/lobodaofficial)
Шанувальники співачки щосили коментують радісну подію, про яку повідомила виконавиця. Дехто заінтригований, але багато хто, втім, здогадався, що мова йде про весілля Лободи-молодшої.
Світлана Лобода розповіла про підготовку до весілля (скрін: instagram.com/lobodaofficial)
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