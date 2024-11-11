Жиры или углеводы? Тренер рассказал, что именно мешает худеть

На что обратить внимание при похудении

Еда, созданная природой

В природе еда – это не что-то созданное специально для нас. Различные организмы (растения, животные) существуют и содержат питательные вещества, необходимые для их собственных биохимических процессов. Но благодаря тому, что наши потребности схожи, эти вещества подходят и нам. Фрукты, овощи, нежирное мясо, рыба, яйца, все эти продукты:

Содержат немного калорий и при этом хорошо насыщают, ведь восполняют желудок объемом, а не калорийностью.

Богатые пищевые волокна , замедляющие усвоение калорий, удлиняют чувство сытости и способствуют здоровому пищеварению.

Обладают высоким содержанием белка (особенно «бегающими» или «плавающими»), которое хорошо насыщает и необходимо для жизненно важных функций организма.

Содержат природные витамины и минералы , важные для нашего здоровья.

Таким образом, еда "от природы" - насыщающая, с ней трудно переесть, она снабжает нас полезными веществами и имеет низкую калорийность.

Какую пищу избегать при похудении

Еда, созданная человеком

Продукты, изготовленные человеком для продажи, рассчитаны на максимальную привлекательность и вкус для большинства людей означает калорийность. Отсюда ресторанные блюда, фаст-фуд, снеки – все они, как правило, содержат много жиров, сахара, мало пищевых волокон и потому легко провоцируют переедание. Кроме того, пищевая промышленность часто удаляет полезные волокна, обогащает продукты сахаром и жирами, что делает их насыщенными калориями, но бедными питательными веществами.

Вместо того чтобы сосредотачиваться на конкретных нутриентах, как жиры или углеводы, следует обратить внимание на тип пищи в вашем рационе. Основой питания должна быть цельная, натуральная пища, созданная природой, с минимальной обработкой. В вашей диете она должна составлять основную часть, тогда как калорийное "лакомство" (шоколадки, снеки, напитки) - всего 20-30% от всех потребленных калорий. Такой баланс поможет поддерживать вес и здоровье без чрезмерного ограничения или изнурительных диет.